Latrèche remobilise ses troupes

Les Vert et Noir poursuivent leur préparation au stade de l’Unité maghrébine pour le prochain match contre le DRB Baraki entrant dans le cadre du quatrième et dernier tour régional de Dame coupe et programmé pour samedi prochain, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou à 14h00. Pour ce faire, Latrèche a axé son travail sur le volet psychologique, en discutant beaucoup avec les joueurs. Une manière de leur remonter le moral et de booster certains remplaçants pour les pousser à saisir cette chance d’être parmi les 18 afin de taper dans l’œil du coach et gagner des points.

Quant à la direction, qui a affiché ses intentions de libérer dès ce mercato hivernal les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction, elle a conforté le staff technique dans sa mission. Un message qui a transmis au groupe, lors de la reprise, surtout ceux qui n’ont pas beaucoup joué, afin qu’ils fournissent plus d’efforts s’ils veulent rester et poursuivre l’aventure avec le club. Quant au président Akli Adrar, il a été clair sur ce point, en signifiant aux Vert et Noir que ce match de Coupe est celui de la dernière chance pour eux, dont certains sont payés sans pour autant jouer une minute.

Concernant le recrutement, la direction compte renforcer le club par des attaquants capables de donner un plus au compartiment offensif, qui n’a pas été à la hauteur et a carrément été le maillon faible du MOB, lors des matchs joués jusqu’à maintenant. Une équipe qui veut jouer l’accession doit avoir une attaque à la hauteur de ses objectifs et les Béjaouis n’ont marqué que huit buts en douze matchs joués, soit moins d’un but par match. Certes, les joueurs étaient très déçus par l’issue de la dernière rencontre contre l’USMH, mais ils sont conscients de la tâche qui les attend.

Dans ce sens, le coach essaye de remobiliser ses troupes et chasser le doute, qui peut prendre place à tout moment. Sur un autre volet, une dizaine de supporters ont rendu visite au président Adrar pour l’interpeller sur la situation du MOB en demandant au président de sanctionner et de libérer ceux qui trichent et ne mouillent pas le maillot. Le président était, attentif aux doléances des supporters et leur a assuré qu’il ne ménagera aucun effort pour remettre le club sur les rails et jouer l’accession, surtout avec cette chance inouïe de quatre places mises en jeu.

Z. H.