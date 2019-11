Latrèche veut maintenir la mobilisation

Les Vert et Noir ont repris le chemin des entraînements, samedi passé, au stade de l’Unité maghrébine, après le match de Coupe d’Algérie qui les a opposés aux voisins de l’O Akbou et s’est soldé par leur qualification, au prochain tour. Ce fut au temps règlementaire sur le score de 2 à 1. Cette reprise, qui s’est déroulée en présence de tous les joueurs, a été une bonne occasion pour le coach Latrèche de discuter avec ses poulains afin de les inciter à oublier vite le match d’Akbou et se concentrer sur le prochain qui les attend devant l’USMH. Une rencontre qui s’annonce difficile, vu la situation de l’adversaire qui ferme la marche du classement.

Le coach a de ce fait beaucoup insisté dans son discours sur ce point qui revêt une grande importance dans ce genre de confrontations, en leur expliquant que le joueur algérien a toujours sous-estimé chaque adversaire qui se trouve dans ce genre de situations, en donnant plusieurs exemples concrets de notre Championnat. Quant au staff technique, il n’a pas beaucoup de temps pour préparer l’USMH, dont le match est programmé pour ce mercredi à 15h00, au stade du 1er Novembre d’El Harrach. A noter que le départ de la délégation mobiste à Alger est prévu pour demain, ce qui veut dire qu’il a trois jours de préparation seulement.

Une chose est sûre, la dernière qualification en Coupe d’Algérie a fait beaucoup de bien au groupe, qui veut rester sur cette dynamique de bons résultats, en enregistrant un autre succès, mercredi, contre l’USMH. L’équipe pourra alors confirmer sa bonne santé. Pour ce qui est du prochain rendez-vous, il verra le retour de certains éléments mis au repos, à l’image de Bouledieb et Kadri qui a purgé sa suspension. Une situation qui a soulagé le staff technique et que le MOB n’a pas vécue depuis le début du Championnat.

Cela donnera au coach une grande marge de manœuvre pour la composition du onze qui débutera la partie devant un adversaire qualifié, lui aussi, en Coupe d’Algérie. Un adversaire qui fera tout pour glaner les trois points et gagner ce match, afin d’espérer sortir de cette zone rouge. Les camarades de Soltane, eux, doivent bien gérer ce match et rester concentrés du début jusqu’à la fin, afin d’éviter un mauvais résultat qui remettrait en cause tous les efforts consentis jusqu’à maintenant. De son côté, la direction jouera la carte de la motivation. Et d’après notre source, le président Adrar pourrait injecter dans les comptes des joueurs la prime de la JSMS avant le match de l’USMH.

Concernant les supporters, ils commencent à reprendre espoir pour jouer l’accession, après les trois derniers bons résultats en Championnat (deux victoires et un nul). Mais ils ne veulent pas en rester là et comptent aller en force à Lavigerie pour soutenir les poulains de Latrèche pour qu’ils reviennent à Béjaïa avec un résultat probant, qui les propulsera encore plus haut au classement et les rapprochera du peloton de tête, lequel commence à creuser l’écart avec les autres équipes du milieu du tableau.

