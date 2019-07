L’attaque, le grand chantier !

La JSK a disputé deux rencontres amicales, avant-hier, face à la formation de Clermont Foot évoluant en Ligue II française.

Le coach Velud a fait jouer deux équipes différentes, lors de ces deux matchs, pour donner un temps de jeu à chacun de ses éléments. La première équipe alignée a fait un match nul, un but partout.

Le buteur kabyle, durant cette première rencontre, était le jeune Tafni Massinissa, qui a été incorporé en tant que remplaçant. Benbot, Belaili, Zeghdane, Tizi Bouali, Saâdou, Benchaira, Oukaci, Addadi, Bounoua (Bensayah), Hamroun et Belgherbi (Tafni) ont composé la 1re équipe. La seconde équipe alignée a aussi fait match nul. Le score était zéro par tout entre les deux formations.

Pour ce second match, Velud a aligné Hamdad (Salhi), Mebarki, Bencherifa, Souyad, Koanda, El Orfi, Bensayah, Renai (Houari), Tafni et Zaouche Banouh (Nezla). En dépit du résultat, la JSK a montré de belles choses, et ce malgré le manque d’efficacité devant les buts. En effet, les deux équipes alignées lors de ces matchs ont montré de belles choses, dont le courage et la combativité sur le terrain, tout le long de la partie.

D’ailleurs, le coach était satisfait de la production de son équipe, malgré le manque d’efficacité de ses attaquants. Il reste confiant en ses capacités d’être la meilleure durant les jours à venir. «Les deux équipes alignées ont fait de bons matchs, aujourd’hui. En programmant ces deux rencontres, l’objectif est donner un temps de jeu aux joueurs et aussi peaufiner l’organisation et l’aspect tactique. On a joué deux bons matchs mais on a manqué d’efficacité. Cependant, on doit être plus efficaces, lors des prochains rendez-vous. Les attaquants ont fait preuve de courage et de combativité, ce qui est très important. Tout ce qui m’intéresse, c’est d’avoir un bon groupe. On essayera de renforcer les choses petit à petit», a déclaré l’entraîneur des Jaune et Vert à l’issue de ce test amical.

Velud en a également profité pour mentionner les insuffisances de son équipe, notamment au niveau du compartiment offensif qui ne marque pas beaucoup. En quatre matchs disputés, deux face au FC Annecy, à l’EFC Fréjus-SaintRaphaël et deux matchs face à Clermont Foot, la JSK a marqué deux buts seulement. Cependant, l’équipe est en pleine préparation et pourrait revenir en force. Le staff technique fera de son mieux pour apporter d’autres réglages, lors des dernières journées qui restent du stage d’Evian.

Une chose est sûre, Velud et ses collaborateurs feront tout pour que les Canaris soient plus efficaces, lors du match de mardi face au FC Vevey UTD (D4), et finissent par gagner pour terminer ce stage sur une bonne note. La JSK pourrait disputer un autre match amical en Algérie avant de jouer le premier match du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

