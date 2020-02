L’attraction à Aït Mahmoud !

La 24ème journée de la Division honneur de Tizi Ouzou, prévue pour aujourd’hui dans l’après-midi, sera marquée

par le choc entre le KC Taguemount Azouz et le leader, le CA Fréha.

Tous les regards sont braqués sur le stade de Aït Mahmoud, qui abrite cette empoignade à enjeu pour les deux équipes. Le chef de file, avec un match en plus, a une avance de six points sur ses deux poursuivants immédiats et sept longueurs sur son adversaire du jour, n’est pas sans savoir qu’une victoire accroitra davantage ses chances dans la course au titre. De leur côté, les locaux n’ont pas d’autre choix que de gagner pour se relancer. Cela prouve toute l’importance de ce match pour les deux antagonistes du jour, lesquels mettront les bouchées doubles pour glaner les trois précieux points mis en jeu. Pour sa part, la JSC Ouacifs, l’un des deux dauphins, accueille l’US Tala Athmane. Une équipe qui aura du mal à priver les locaux d’une victoire.

Le compagnon de loge de la formation des Ouacifs, à savoir l’ASC Ouaguenoun, effectue, pour sa part, un périlleux déplacement chez l’O Tizi Ghennif. Une virée risquée pour les camarades de Yacine Hammou, qui doivent se retrousser les manches s’ils veulent éviter de revenir bredouilles à la maison. L’AS Aït Bouaddou est, elle, attendue, au stade Ramdane Oukil, où l’attend de pied ferme un adversaire qui joue sa survie, en Division honneur, à savoir le NA Redjaouna. Certes, les jeunots du président Mouloud Cherief semblent avoir les moyes de défier les Banlieusards, mais la prudence est de mise, car ils ont en face une bête blessée. Dans le milieu du tableau, la JS Tala Tegana reçoit le RC Betrouna dans un match à grand enjeu, notamment pour les visiteurs, lesquels ont grandement besoin de soigner leur capital point pour entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices. Le CRB Mekla, qui patauge dans la zone de turbulences, ne devrait pas lasser filer l’aubaine de s’offrir un bol d’oxygène à l’occasion de la réception de l’OS Moulediouène, apparemment démobilisée, après avoir grillé ses chances dans la course au titre. Enfin, la lanterne rouge, l’AC Yakouren, qui accueille le FC Ouadhias, n’a pas d’autre choix que de gagner pour garder ne serait-ce qu’un infime espoir d’éviter le purgatoire.

Salem Klari

Le programme

KCT Azouz – CA Fréha

JSC Ouacifs – UST Athmane

OT Ghennif – ASC Ouaguenoun

NA Redjaouna – ASA Bouaddou

JS Tala Tegana – RC Betrouna

AC Yakouren – FC Ouadhias

CRB Mekla – OS Moulediouène

Exempt : O Tizi Rached