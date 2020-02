Le bus de l’ES Bir Ghbalou caillassé

La rencontre au sommet ayant opposé deux des meilleures équipes du Championnat de la Régionale 2, à savoir l’Olympique d’Akbou et l’ES Bir Ghbalou, samedi, à Akbou, s’est terminée sur une fausse note. Si sur le terrain, le match était très disputé et s’est terminé en faveur des locaux, qui accaparent seuls le fauteuil de leader, en plus du fair-play qui y a régné, sa fin a failli tourner au drame. Et pour cause. Un groupe de supporters a caillassé les vestiaires, au moment où les joueurs de Bir Ghbalou prenaient leur douche, ainsi que le bus qui les transportaient.

Fort heureusement, cela n’a pas eu de conséquences sur les joueurs et leurs accompagnateurs. Un acte vivement dénoncé par la délégation de Bir Ghbalou. Et un dirigeant du club d’indiquer : «Nous avons été bien accueillis par nos amis d’Akbou, les joueurs et les supporters, à l’aller. On ne comprend pas les raisons de cette violence, alors que la rencontre s’est terminée, en faveur de leur équipe».

Même son de cloche chez les responsables du club d’Akbou, lesquels «regrettent ce qui s’est passé à la fin du match, tout en demandant des excuses à la délégation de Bir Ghbalou, estimant que ce sont les agissements d’un groupuscule qui ne représente pas l’image du club ni celui de la ville d’Akbou. Un groupuscule qui veut ternir l’image du club et nuire à son ascension sportive», selon le site de l’OA.

M. A.