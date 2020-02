Le C Aïn Bessam sur du velours

Dans le Groupe B, le forfait général du CR Bouderbala a considérablement chamboulé la programmation. En effet, à chaque fois, deux équipes sont exemptes. Cette fois-ci, il s’agit du leader, le C Aïn Bessam, qui ratisse large et fonce droit vers l’accession, en Division honneur, et son poursuivant, le CSA Beni Haroun. Donc, deux rencontres seulement ont lieu, cet après-midi. Il s’agit de l’avant-dernier, l’ESJ Taguedit, qui reçoit l’ASC El- Hachimia et l’A Guelta Zerga, avec zéro point, qui joue face à l’ER Hakimia.

M. A.

Le programme

A Guelta Zerga – ER Hakimia

ESJ Taguedit – ASC Hachimia