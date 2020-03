Le CA Fréha accroché

Les hommes du coach Aït Ramdane ne comptent désormais que quatre longueurs d’avance sur la JSC Ouacifs. L’empoignade au sommet qui a mis aux prises, avant-hier, pour le compte de la 25ème journée du Championnat, le leader, le CA Fréha, à l’un de ses dauphins, l’ASC Ouaguenoun, s’est terminée sur un score vierge. Un résultat qui n’arrange guère les affaires des gars d’Ath Djennad, qui ont laissé filer une bonne occasion de creuser l’écart, en tête du classement. En effet, suite à ce faux pas ayant provoqué la déception des fans, qui se sont déplacés en nombre, les hommes du coach Aït Ramdane, avec un match en plus, ne comptent désormais que quatre longueurs d’avance sur la JSC Ouacifs.

Un sérieux concurrent qui est allé damer le pion au RC Betrouna, chez lui, au stade Oukil Ramdane. Un succès acquis aux forceps, qui relance du coup la formation d’Ath Ouacifs dans la course au sacre, et ce à cinq journées de la fin du Championnat. Cinq rounds, qui s’annoncent rudes et serrés pour les prétendants au titre, lesquels vont se livrer une bataille acharnée à distance. Toujours dans le haut du tableau, le KC Taguemount Azouz s’est imposé par la plus petite des marges devant le CRB Mekla. Une victoire acquise certes sur un score étriqué mais qui permet aux jeunots du président Hamid Boudriche de retrouver le podium et de rester collés au duo de tête.

Toujours dans cette partie aisée du tableau, l’autre bonne opération est à mettre à l’actif de la JS Tala Tegana, qui poursuit sa belle série, en revenant cette fois-ci avec les trois points de son déplacement chez l’AS Aït Bouaddou. Une équipe qui s’est inclinée sur le score de trois buts à un devant les banlieusards de Fréha. Pour sa part, l’US Tala Athmane n’a pas été avec le dos de la cuillère pour infliger un sévère carton à la lanterne rouge, l’AC Yakouren. Une formation qui semble résignée à se battre pour éviter le purgatoire. Ainsi, l’US Tala Athmane se voit propulsée à la 8ème place. Une position qui permettra aux hommes du président Houheche d’entrevoir la suite avec sérénité et sans pression.

Le FC Ouadhias et l’O Tizi Ghennif se sont, elles, neutralisées sur le score d’un but partout. Un résultat qui n’arrange pas les affaires des locaux, qui se retrouvent dans une position inconfortable, contrairement aux Olympiens qui sont logés au milieu du tableau et sont presque assurés de se maintenir, en Division honneur. Enfin, l’O Tizi Rached a été accrochée par son invité du jour, le NA Redjaouna, qui est revenu avec un précieux point dans ses valises. Une unité importante qui permet à la formation du Nasria de quitter la zone des deux relégables, occupées provisoirement par le RC Betrouna et l’AC Yakouren qui ferme la marche avec seulement quatorze points, au compteur.

S Klari

Les résultats

CA Fréha 0 – ASC Ouaguenoun 0

RC Betrouna 1 – JSC Ouacifs 2

KCT Azouz 1 – CRB Mekla 0

AS Aït Bouaddou 1 – JST Tegana 3

US Tala Athmane 5 – AC Yakouren 0

FC Ouadhias 1 – O Tizi Ghennif 1

O Tizi Rached 1 – NA Redjaouna 1

Exempt : OS Moulediouène