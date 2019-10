Le CA Fréha et l’OS Moulediouane annoncent la couleur

La première journée du championnat de la Division honneur de Tizi-Ouzou a été marquée par les victoires du CA Freha et de l’OS Moulediouene à l’extérieur. En effet, les jeunots du coach Ait Ramdane sont allés infliger une défaite (2 – 0) au RC Betrouna au stade Oukil Ramdane. Les deux réalisations sont à mettre à l’actif de Halliche 40′ et de Chikhi 80′. Avec cette victoire, le CA Fréha annonce les couleurs et affiche d’entrée ses prétentions de prétendant au titre.

Un début prometteur pour les Banlieusards de Fréha sur lesquels il faudra bien compter cette saison Pour leur part, les gars de Draa Ben Khedda qui ont retrouvé la Division honneur après une année seulement en Régionale 2 sont revenus de Tikobaine avec les trois points en s’imposant (1 – 0) devant l’ASC Ouaguenoun qui a débuté sa préparation tardivement. Ce succès ne sera, sans doute pas, sans mettre en confiance les Oiseaux de Moulediouene pour la suite de la compétition. Quant aux jeunots du duo Ferhat Zenia et Rabah Serdjane qui n’ont pas été si mauvais sur le plan technique, ils ont besoin de se muscler afin d’entrevoir la suite du parcours avec plus d’assurance. L’autre fait saillant de la journée, c’est assurément la victoire de l’US Tala Athmane qui signe son retour parmi l’élite de la wilaya avec une victoire (2-1) aux dépens d’un autre nouveau promu, à savoir l’AS Ait Bouadou.

Les protégés du président Houheche qui étaient menés à la marque sur un but de Slimani ont réussi à niveler la marque sur penalty transformé par Zeraoui Zahir. Galvanisés par cette égalisation, les Rouge et blanc n’ont pas tardé à prendre l’avantage sur un second but signé par Lourguioui Mohamed. En seconde période, le score est resté inchangé. Les deux équipes se sont créé, certes, beaucoup d’occasions, mais sans parvenir à les concrétiser. De son côté, l’AC Yakouren a battu (2 – 1) son invité du jour, le CRB Mekla, un adversaire qui a réalisé une bonne prestation. L’O Tizi Gheniff qui recevait le KC Taguemount Azouz a réalisé l’essentiel en l’emportant par la plus petite des marges. La JS Tala Tegana, nouvellement promue, a réussi son baptême de feu en prenant le dessus (2 – 0) sur le NA Redjaouna. Enfin, le FC Ouadhias s’est contenté du partage des points à domicile devant son hôte du jour, l’Olympique Tizi Rached dans un match qui s’est soldé sur un score vierge.

S Klari

Les résultats

UST Athmane 2 – Aït Bouadou 1

RC Betrouna 0 – CA Freha 2

O Tizi Gheniff 1 – KCT Azouz 0

AC Yakouren 2 – CRB Mekla 1

JS Tala Tegana 2 -NA Redjaouna 0

FC Ouadhias 0 – O Tizi Rached 0

ASC Ouaguenoun 0 – OS Moulediouane 1