Le CA Fréha puissance 7

Le leader du CA Fréha a sorti, avant-hier, la grande artillerie, à l’occasion de la réception de l’O Tizi Rached pour le compte de la 5e journée du Championnat. En effet, les poulains du coach Aït Ramdane ont visité sept fois la cage des Olympiens, qui n’ont rien pu faire pour éviter le naufrage. Un carton plein qui confirme la bonne santé des jeunots d’Ath Djennad, en ce début de saison, et témoigne de la fragilité de la formation de Tizi Rached, laquelle ferme toujours la marche au classement avec deux points seulement au compteur sur les quinze possibles.

De son côté, l’OS Moulediouene a calé à Aït Bouaddou devant la jeune équipe locale, qui s’est imposée par la plus petite des marges. Cela a suffi aux jeunots de Mouloud Bouaziz pour renouer avec le succès et effacer la dernière élimination, en Coupe de wilaya. L’autre performance de la journée est à mettre à l’actif du nouveau promu, l’US Tala Athmane, qui a corrigé le CRB Mekla, au stade d’Aït Aïssa Mimoun, à l’issue d’un match achevé sur le score de 5 buts à 2, au profit des protégés du président Arezki Houheche. Pour sa part, l’O Tizi Gheniff n’a pas laissé filer l’occasion de poursuivre sa dynamique de victoires, en battant la JS Tala Tegana.

Pour ce qui est du KC Taguemount Azouz, qui s’est déplacé au stade Oukil Ramdane, il a réussi, lui aussi, sa virée, en l’emportant devant la formation du RC Betrouna, laquelle souffle le chaud et le froid. Un succès qui va faire pousser des ailes aux gars du coach Rabah Smaili et leur permettra d’aborder la suite du parcours en confiance. L’autre fait saillant de cette cinquième journée est la victoire de la JSC Ouacifs, qui est allée battre l’AC Yakouren chez elle. Enfin, dans le bas du tableau, on retrouve l’ASC Ouaguenoun, qui a engrené sa seconde victoire devant le NA Redjaouna. Une donne qui permettra aux hommes du duo Zenia – Serdjane d’entrevoir la suite avec plus d’assurance. A signaler que la 6e journée est prévue pour demain. Un round qui sera marqué par le déplacement du leader, le CA Fréha, chez le voisin de l’AC Yakouren. En tout cas, ce derby s’annonce chaud entre deux équipes aux objectifs diamétralement opposés.

S Klari

Les résultats

CA Fréha 7 – O Tizi Rached 0

UST Athmane 5 – CRB Mekla 2

ASA Bouaddou 1 – OS Moulediouane 0

O Tizi Gheniff 4 – JST Tegana 2

RC Betrouna 0 – KCT Azouz 1

ASC Ouaguenoun 2 – NA Redjaouna 1

AC Yakouren 1 – JSC Ouacifs 2