Le CA Fréha stoppé dans son élan

Le plus grand perdant de la 4e journée du Championnat de la Division honneur de Tizi Ouzou a été le CA Fréha. En effet, le désormais ex- solitaire leader, qui restait sur une série de trois succès de suite, a été stoppé net dans son élan, vendredi dernier, par la JSC Ouacifs, laquelle s’est imposée par la plus petite des marges. Une défaite suffisante pour faire les affaires de l’OS Moulediouene et du KC Taguemount Azouz, qui rejoignent ainsi les gars d’Ath Djennad à la première place, suite à leurs victoires acquises, respectivement, devant le RC Betrouna et l’US Tala Athmane. L’autre fait saillant de cette journée est incontestablement la victoire du FC Ouadhias, qui est allé damer le pion au CRB Mekla, chez lui.

Un premier succès qui devra remettre sur rails les jeunots des Ouadhias pour entrevoir la suite du parcours sous de meilleurs auspices. De son côté, l’un des trois nouveaux promus, à savoir l’AS Aït Bouaddou, a réalisé une belle performance, en allant infliger une défaite à l’ancien sociétaire de la Régionale 2, l’O Tizi Rached, chez lui. Un autre revers qui enfonce les Olympiens dans le bas du tableau. En outre, la JS Tala Tegana a été battue, à Fréha, par le voisin de l’AC Yakouren, lequel s’est racheté à l’occasion de son nul concédé à domicile, lors de la précédente journée. Enfin, le dernier match au programme de cette quatrième journée s’est joué hier. Il a mis aux prises le NA Redjaouna avec l’O Tizi Gheniff.

S Klari

les résultats

OS Moulediouane 3 – RC Betrouna 0

KCT Azouz 2 – US Tala Athmane 1

CRB Mekla 0 – FC Ouadhias 3

O Tizi Rached 2 – AS Aït Bouaddou 4

JS Tala Tegana 1 – AC Yakouren 2

JSC Ouacifs 1 – CA Fréha 0

Samedi

NA Redjaouna – O Tizi Gheniff