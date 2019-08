Le CF Akbou se prépare à Aït Ziki

À l’instar de la majorité des clubs qui ont choisi la dernière semaine de ce mois d’août pour entamer leur préparation, la direction du CF Akbou, en concertation avec le nouveau staff technique, a décidé d’en faire de même avant-hier, soit le 24 du mois en cours.

A signaler que c’est sous la houlette du nouveau coach des seniors, également coach des U20, lors de la précédente saison, en l’occurrence Djamel Hamidouche, et de Benamsili Abdelghani que la préparation d’intersaison 2019-2020 a été entamée dans la r égion d’Aït Zikhi, wilaya de Tizi-Ouzou. Un lieu qui, nous dit-on, offre toutes les commodités nécessaires à une bonne préparation sur le plan physique. «Notre objectif, en choisissant la montagne d’Aït Ziki, est de permettre au staff technique d’appliquer son programme comme il le faut sur le plan physique», dira le président démissionnaire Aomar Merabet.

Ainsi donc, après plus de deux mois de repos, l’équipe va reprendre le travail. A noter que le club a pour objectif de vivre d’autres sensations, notamment en seniors, et de jouer les premiers rôles, en faisant mieux que la précédente saison, où les Akbouciennes ont terminé 7es avec 31 points au compteur. C’était sous la houlette de l’excoach, Mira Abdenour, aujourd’hui DTS des jeunes du CF Akbou. Pour rappel, la 1re séance s’est déroulée à 7h30, samedi, en l’absence de pas moins de 5 joueuses, dont deux sont en Équipe nationale A (Benaissa Djamila et Dehas Yasmine), alors que deux autres sont retenues en Équipe nationale des U20 (Rabhi Assia et Djernine Melissa) pendant que la 5e est malade (Lila Benboudjemaa).

Signalons que la veille, soit vendredi passé, la prise de contact entre les anciennes et les nouvelles joueuses a eu lieu, où le nouvel entraîneur (Hamidouche Dj) a été présenté au groupe. Le staff en a également profiter pour présenter le programme de préparation, alors que la direction a fait la lecture du règlement intérieur qui aurait été signé par les joueuses présentes. Enfin, lors de cette prise de contact, la direction a offert aux filles une tenue d’entraînement et une autre dite de «parade».

