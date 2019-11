Le coach Benslimane jette l’éponge

Inattendue est la démission de l’entraîneur Naceredine Benslimane de la barre technique du WRB Ouzellaguen, lequel a effectué toute une préparation avec cette formation. En effet, l’ex-coach du WRB Ouzellaguen, Naceredine Benslimane, vient de jeter l’éponge juste après la rencontre face à l’US Sidi Ayad pour le compte de la 2e journée du Championnat. L’équipe avait alors récolté deux points en deux journées, après le début du Championnat pré-honneur soit deux matchs nuls face à l’OC Akfadou (0-0) et l’US Sidi Ayad (1-1).

Pour revenir à Benslimane, son départ a surpris plus d’un dans l’entourage du club. Dans ce sens, notre source se contentera d’exprimer son regret de ne plus le voir continuer à la tête du staff technique, tout en ajoutant qu’il n’avait pas admis certaines choses au sein de l’équipe et a ainsi décidé de partir. Rappelons que lors de la 3e journée, c’est Saïd Mechroud qui a coaché l’équipe, samedi dernier, devant l’OS Tazmalt. Une partie qui s’est soldée par deux buts à zéro, en faveur des camarades de Nadjib Medjkoune. Ce succès permet aux hommes de Yahia Tabet de prendre la deuxième place au classement avec 5 points au compteur et à deux points du leader.

T. H.