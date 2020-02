Le CRB Kherrata reste en Régionale 2

Comme tout le monde le sait, le CRB Kherrata a fait l’objet de réserves de la part des dirigeants de l’Olympique Akbou pour participation d’un joueur de Kherrata au match ayant opposé les deux teams le 23 janvier dernier, remporté d’ailleurs par le club local au stade du 1er Novembre de Guendouza (Akbou). Il s’agit de Menadi Seif-Eddine qui était sous le coup d’une suspension le jour du match, ayant quatre cartons jaunes. La commission de discipline de la ligue régionale d’Alger a sanctionné le club montagnard en décidant de le faire rétrograder en division honneur de Béjaïa. Cette décision n’a pas été du goût des dirigeants du CRB Kherrata qui ont introduit un recours au niveau de la commission fédérale des recours de la fédération algérienne de football. Cette dernière réunie le 11 février passé a traité ce dossier qui lui a été transmis par la ligue régionale d’Alger, sous l’affaire numéro 36. La commission en question a rendu son verdict et le club montagnard (CRBK) restera finalement en régionale 2.

Selon le PV n° 21 noté sur le site de la LRFA, on peut lire que «selon la décision de la commission fédérale de recours (CFR), l’appel des dirigeants du CRB Kherrata est recevable en la forme. Elle infirme la décision prononcée en 1ère instance par la CD de la LRFA, dans toutes ses dispositions en statuant à nouveau». Ainsi, le club s’est vu défalqué un seul point, alors que le joueur Menadi Seif-Eddine est suspendu à quatre (4) matchs fermes de suspension en sus de la sanction initiale, soit un total de cinq matchs. Le secrétaire du club est suspendu à six (6) mois de toute fonction officielle. Enfin, le match homologué en son résultat pour l’O Akbou (Art.95 a2). Pour rappel, le score était de 2 à 0 en faveur des capés de Samy Boussekine. Cela étant, la LRFA et dans son programme établi pour la 20e journée qui aura lieu aujourd’hui, a mis que le match FC Tadmaït – CRB Kherrata est reporté au 25 février prochain. Cette décision de report n’a pas plu aux responsables et amoureux du club, qui affirmeraient que la LRFA fait tout pour que leur club qui se trouve à 7 points de retard du leader et avec deux matchs de retard ne rattrape l’actuel chef de file (O Akbou).

R. M.