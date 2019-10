Le CRB Souk El Tenine affiche ses intentions

En enregistrant trois victoires en autant de matches dont deux à l’extérieur, le CRB Souk El Tenine a d’emblée affiché ses prétentions de jouer l’accession, cette saison. Certes, le Championnat n’en est qu’à ses débuts, mais les prémices d’une très bonne saison sont nettement apparentes. Et pourtant, le club cher au président Kamel Bouchoucha végète dans les divisions inférieures depuis des lustres, malgré le fait qu’il soit l’un des plus anciens clubs de la wilaya de Béjaïa. Mais cette saison, les responsables ont mis le paquet, en réalisant d’abord un recrutement judicieux, sans oublier le stage bloqué de quinze jours, au château de la comtesse de cap Aokas.

Cela a permis d’apporter le plus qui manquait, outre la désignation de Smail Hassani à la tête de la barre technique. Ce technicien, qui a drivé plusieurs équipes, jouit d’une grande expérience et est capable de mener le club de la station balnéaire de Souk El Tenine à bon port, pour peu que les moyens suivent et que tout le monde mette la main à la pâte. En tout cas, le premier constat à faire est que la formation de Souk El Tenine affiche une grande forme avec un départ des plus prometteurs. Cela prouve que le travail du coach Hassani est en train de porter ses fruits. D’ailleurs, on s’attend à voir, à l’avenir, les coéquipiers de Yanis Yahyaoui encore meilleurs pour marquer ce Championnat qui commence à devenir passionnant.

Le club du littoral peut, à cet effet, compter sur son réservoir de joueurs au capital expérience non négligeable et sur d’autres qui commencent à gagner en maturité. Certes, il reste encore beaucoup de travail à faire, ce dont est conscient l’entraîneur, qui affirme qu’il faudra garder les pieds sur terre, après ces trois succès de suite et continuer à travailler sereinement et sérieusement pour confirmer.

Dans le camp des supporters, l’heure est à l’optimisme, eux qui croient dur comme fer en l’accession de leur équipe qui a le vent en poupe, en ce début de saison, même si elle évolue en dehors de ses bases plus exactement au stade Baccaro de Tichy. Et pour cause. Son stade est fermé pour la pose du gazon synthétique. A noter que le CRBSET souffre également du manque de moyens financiers à l’instar des autres clubs de la wilaya de Béjaïa. Mais avec l’apport de ses amoureux, il arrivera à réaliser le rêve qu’ils caressent depuis des dizaines d’années.

Tahar H.