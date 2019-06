«Le CRBTO doit jouer les premiers rôles»

Le premier responsable de la section football du CRBTO, Youcef Ibaouène, estime qu’il est temps pour les Communards de jouer les premiers rôles et de renouer avec leurs habitudes.

Le président de la section football du CRB Tizi Ouzou, Youcef Ibaouène, qui a accompli du bon travail la saison écoulée surtout avec les jeunes catégories, estime que les choses avancent doucement mais sûrement en prévision du prochain exercice sportif.

« On a déjà tracé la feuille de route en prévision de la prochaine saison sportive et les choses avancent dans le sens positif. On a déjà pris attache avec quelques joueurs susceptibles de renforcer l’équipe première cette saison. Le programme est tracé et même pour les jeunes catégories, la prospection sera lancée le week-end prochain. » Et d’ajouter : « Il est temps de préparer la nouvelle saison sportive, pour avancer bien et être au top et préparer sur tous les plans au coup de starter du championnat de la Régionale 1 le mois de septembre prochain ».

Comme il a évoqué le parcours des jeunes catégories la saison écoulée en félicitant les athlètes qui étaient à la hauteur, sans oublier le travail accompli par le staff technique. Il nous déclare à ce sujet ce qui suit: « Les jeunes du CRB Tizi Ouzou ont marqué de leur empreinte la saison sportive passée, avec une consécration en U15 et une place de dauphin chez les U17 et les U19 qui ont terminé vice-champions derrières respectivement l’USM Draâ Ben Khedda et le CR Tidjelabine » et d’enchaîner : « La pâte existe au CRBTO et l’avenir est assuré et il suffit juste de persévérer et de continuer sur cette lancée. Je crois que le meilleur est à venir et les jeunes du CRB Tizi Ouzou peuvent encore progresser et donner une autre dimension à leur carrière. Car ils peuvent évoluer dans un niveau plus supérieur, à la JSK ou dans d’autres clubs de paliers supérieurs ».

En conclusion, M. Ibaouène estime : « Je crois que la saison passée est à mettre aux oubliettes puisque le club est sauvé de la relégation. Mais ce n’est que partie remise et on a retenu la leçon pour refaire surface la saison prochaine. Jouer les premiers rôles reste l’objectif du club et je crois qu’on a les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes de la Régionale Une. Il est encore prématuré de parler des objectifs du moment que la préparation n’est pas encore lancée, mais un club historique comme le CRBTO est dans l’obligation de faire sensation et d’évoluer dans des paliers plus supérieurs que la Régionale 1 ».

Massi Boufatis