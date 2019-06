Le CS Protection civile, la révélation !

La formation du CS Protection civile est sans conteste la révélation de la Division honneur de la Ligue de Béjaïa, cette saison. Elle a déjoué tous les pronostics, en terminant la saison à une bonne 3e place, derrière l’Olympique d’Akbou et Gouraya de Béjaïa. Une belle preuve de la solidité du groupe qui, au fil des journées, a su forcer le respect pour s’installer sur la 3e marche du podium avec 53 points. Au même moment, d’autres équipes mieux nanties n’ont pas pu enregistrer pareils résultats ni effectuer un tel parcours.

La formation des pompiers de Béjaïa a imposé son style de jeu, malgré la présence d’équipes plus expérimentées, à l’instar du CRB Souk El Tenine, de la JS Ighil Ouazzoug, le SS Sidi Aïch, le NC Béjaïa, la JSB Amizour et le SRB Tazmalt, qui vient de rétrograder, sans que personne ne crie au hold-up. Pour rappel, le CS Protection civile n’a pas enregistré de bons résultats, lors de la manche aller, et s’est même retrouvé dans le bas du tableau. Mais durant la phase retour du Championnat, grâce au travail réalisé par l’entraîneur Boualem Bouabida, les camarades de Mouloudji Mouloud ont refait surface, enchaînant plusieurs bons résultats.

Cela leur a permis de gagner des places et d’effectuer une époustouflante remontée, au classement. Le dynamisme et la volonté affichés par les dirigeants ainsi que l’énorme savoir-faire de l’entraîneur Bouabida Boualem ont fini par payer. Le CSPC a fini par collectionner les bons résultats, en dépit des énormes difficultés financières rencontrées. Avec un effectif composé de jeunes joueurs, dont la marge de progression est grande, Bouabida est parvenu à trouver le juste équilibre dans les trois compartiments, au terme d’un remarquable travail effectué tout le long de la saison.

Cela augure un avenir radieux pour cette équipe, capable de rafler la mise, la saison prochaine, si les conditions pour sa réussite sont réunies. Pour rappel, les joueurs du CSPC ont gagné 17 matchs, ont été obligés au partage des points à 02 reprises et se sont inclinés 09 fois. Leur ligne d’attaque a marqué 47 fois et leur défense a cédé 35 fois. Le bilan de cette équipe est positif, selon les observateurs. Elle sera encore meilleure, la saison prochaine, à condition de maintenir le même effectif.

En tout cas, ce fut une autre année extraordinaire et très enrichissante pour les dirigeants, les joueurs et le staff technique. Les choses s’annoncent prometteuses pour le CSPC, en prévision de la saison à venir, sachant que les dirigeants s’activent d’ores et déjà pour que l’équipe vise le haut du tableau et termine sur la première marche du podium. Mais pour jouer l’accession, l’équipe doit être prise en considération par les autorités, notamment concernant la subvention de la saison prochaine qui doit être meilleure que celle de la précédente.

Tahar H.