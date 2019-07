Le CSA Dragons honore ses champions

Si le football et la boxe sont les deux disciplines favorites des jeunes, les arts martiaux ne sont pas en reste. D’ailleurs, les jeunes sont nombreux à les pratiquer dans la localité de Tizi-Gheniff, notamment le yusein kan budo où ils se distinguent.

Depuis la création de la section de cette nouvelle discipline, en 2005, au sein du CSA Olympic Tizi-Gheniff, ses athlètes se sont souvent distingués dans les compétitions régionales, nationales et internationales. «C’est en 2009 que notre CSA Dragons de Tizi-Gheniff est né», a indiqué M. Rabah Mekaoui, en sa qualité de président et d’entraîneur. Mercredi dernier, le bureau du CSA a regroupé, au sein de la salle omnisports de la ville, les champions d’Algérie des saisons 2017/2018 et 2018/ 2019 pour les honorer.

«Comme c’est la fin de la saison, nous avons pensé à remercier nos champions pour leurs titres», a tenu à préciser dans son allocution d’ouverture, le président du CSA. Et de poursuivre : «Nous sommes fiers de vous parce que vous nous avez honorés à chaque occasion. Ces résultats reflètent nos efforts et nos sacrifices. Par la même occasion, je félicite, en mon nom et au nom du bureau du CSA, nos élèves athlètes admis en 6e et au BEM. Certes, ce sont des prix symboliques mais c’est tout de même une reconnaissance pour vos distinctions.»

D’autres athlètes ainsi que leurs parents ont été invités à cette cérémonie où ils ont été très bien accueillis. «C’est une bonne chose de joindre l’utile à l’agréable. C’est le cas de ces enfants qui ont su comment combiner sport et études. Ne dit-on pas : un esprit sain dans un corps sain ?», a déclaré un parent qui accompagnait son enfant. Et de poursuivre : «Pour l’année 2018, nous avons eu 3 champions d’Algérie, en l’occurrence : Jugurtha Mekaoui (junior), Hamou Lekhal (senior), Louiza Boumrar (junior). Pour cette année, nos avons aussi deux champions d’Algérie, à savoir Aghilas Belkacem (cadet) et Jugurtha Mekaoui (junior).

Par ailleurs, Karim Mekaoui a été honoré, après avoir décroché la 3e place, au Championnat du monde, en individuel, et la 2e place par équipe. Il faut souligner que le yusein kan budo est pratiqué de plus en plus par les filles. «La gent féminine commence à intégrer en force ce sport», a signalé dans son allocution M. Rabah Mekaoui.

Durant cette cérémonie, qui s’est déroulée dans une grande ambiance, des attestations de grade ont été remises aux athlètes, qui ont réussi leur passage d’un grade à un autre. D’autre part, 5 élèves ont été admis à l’examen de fin du cycle primaire et 2 au BEM. Ils ont reçu des cadeaux. C’est dire que la fête de fin d’année des Dragons tombe à point nommé avec les résultats scolaires des athlètes adhérents au CSA. Au terme de la cérémonie, une collation a été offerte à l’assistance dans une ambiance conviviale et d’harmonie entre les athlètes et leurs entraîneurs.

Amar Ouramdane