Le derby MOB – JSMB reporté

Initialement programmé pour après-demain, le derby béjaoui entre le MOB et la JSMB, comptant pour la huitième journée de la Ligue 2, a été reporté à une date ultérieure. Ce report a été décidé suite aux réserves des services de sécurité concernant un chantier qui se trouve dans les alentours du stade et qui pourrait nuire à une bonne organisation du match pour lequel un public nombreux est attendu. En plus des réserves des services de sécurité exprimées lors de la réunion à laquelle les autorités de la wilaya ont invité les représentants du MOB et de la JSMB avant-hier soir, les responsables du stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, la protection civile et d’autres secteurs concernés par ce match ont appuyé ce vœu de voir le derby reporté à une date ultérieure.

Cet argument n’a pas convaincu les dirigeants de la JSMB qui s’y sont opposés, soutenant que des matchs ont eu lieu dernièrement dans ce même stade. Même les supporters du club ont exprimé pas leur soutien à leurs dirigeants, rejetant en bloc toute idée d’ajournement du derby. En revanche, du côté du MOB, on ne voit aucun inconvénient à un éventuel report de cette confrontation contre le voisin. La décision du report arrangerait même les affaires des Vert et Noir, histoire de récupérer les blessés et de permettre aussi au nouvel entraîneur de l’équipe, Abdelkrim Latrèche, de mieux découvrir son groupe. «Puisque ce sont les autorités qui ont décidé de reporter ce match pour des raisons de sécurité, on doit se soumettre à cette décision.

Personnellement, ce report m’arrange car il va me permettre de travailler un peu plus avec les joueurs et de les connaitre encore plus», nous a déclaré le nouveau coach du MOB, Abdelkrim Latreche. Les Vert et Noir bejaouis ont repris les entrainements lundi dernier sous la conduite de leur nouvel entraîneur, qui s’est réuni avec les joueurs et le président avant l’entame de la séance. Il leur exposé sa méthode de travail, notamment sa volonté d’imposer la discipline pour réussir son plan. Cette séance a vu le retour de Naas et Soltane qui se sont entrainés en aparté sous la conduite du préparateur physique, Salim Zaabar, qui leur a tracé un programme, en attendant le feu vert du médecin pour intégrer le groupe.

Les supporters de leur côté étaient très nombreux à la reprise des entraînements et ont beaucoup applaudi le nouveau coach à sa rentrée sur le terrain, lui souhaitant un bon retour dans le club qu’il a déjà entrainé lors de la saison 2004/2005. Les amoureux du MOB avec lesquels on a discuté au stade étaient unanimes à dire que «la direction a fait un bon choix et le coach Latreche est l’homme qu’il faut pour remettre le MOB sur les rails et le rapprocher encore plus des objectifs tracés à savoir l’accession en Ligue 1». Les Crabes poursuivront donc le travail au stade de l’Unité maghrébine pour préparer le prochain match contre l’ABS qui aura lieu à Boussaâda, le samedi 19 octobre à 15h, pour le compte de la 9e journée du championnat de Ligue 2.

