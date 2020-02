Le duo Arab – Kader à la barre technique

La direction de l’OS Moulediouane, à sa tête le président Walid Kasdi, a décidé de faire appel à un duo pour composer le staff technique. Il s’agit de Kamel Ar ab et Mohamed Kader, qui vont diriger l’équipe première durant le reste du parcours, en Championnat de wilaya de la Division honneur, après le départ de Mourad Siguerdjiden. L’OS Moulediouane, qui a perdu du terrain dans la course à l’accession, veut rattraper ce qui peut encore l’être. D’ailleurs, ses dirigeants restent confiants et optimistes en les capacités de l’équipe de se relancer, sous la houlette de ce duo nouvellement installé.

Ils misent sur lui pour remettre l’OSM sur les rails et la relancer afin qu’elle puisse concurrencer les autres équipes, dont le CA Fréha, la JSC Ouacifs, le KC Taguemount Azzouz, l’ASC Ouaguenoun, l’AS Aït Bouaddou et la JS Tala Tegana, et refaire surface, lors des matchs qui restent, avant le baisser de rideau de la saison sportive. Ainsi, Kamel Arab et Kader Mohamed sont dans le bain et ont entamé leur travail pour redonner confiance au groupe et le galvaniser.

Massi Boufatis