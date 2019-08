Le FC Béjaïa veut investir dans les jeunes

Les dirigeants du FC Bejaia, un club qui évolue dans le championnat de la nationale 1, comptent mettre tous les atouts de leur côté, afin de doter les jeunes catégories de meilleurs éléments capables de défendre les couleurs du club fanion (Senior) à l’avenir. Le FC Bejaia entend par-là faire de la formation au sein du club leur cheval de bataille, d’autant plus que ce club s’apprête à vivre d’autres sensations dans le championnat national.

À cet effet, la direction lance un avis de recrutement pour les jeunes filles désirant pratiquer le football. Des jeunes filles dont l’âge varie entre 9 et 19 ans, soit toutes les catégories issues du club. «Le FC Bejaia recrute pour la nouvelle saison sportive 2019-2020 des jeunes filles âgées entre 9 et 19 ans, soit celles nées entre 2000 et 2012, qui désirent pratiquer le football féminin», lit-on sur la page Facebook du club. Les catégories concernées sont les U20 pour les filles nées entre 2000 et 2002, les U17 (Entre 2003 et 2005), les U13 (nées entre 2006 et 2008) et enfin la catégorie «École» pour les filles nées entre 2009 et 2012. La date limite des inscriptions est fixée au 31 de ce mois d’août.

Pour rappel, les U20 et les U17 évoluent dans le groupe Centre-Ouest. La première catégorie citée (Juniors) avait achevé la saison sportive écoulée (2018-2019) à la 6e et dernière place de son groupe, avec un seul point de récolté sur les 30 possibles (dix rencontres jouées), dans un groupe dominé par l’ASE Alger-Centre avec un sans-faute, soit 10/10 et 30 points de récoltés sur les 30 mis en jeu. La 2e catégorie citée (Cadettes) a achevé aussi dernière dans son groupe avec trois points de pris sur les 10 matches joués. Ce groupe a été aussi dominé par les Algéroises de l’ASEAC, qui ont pris 27 pts/30 possibles. La direction du CFA aura comme objectif d’améliorer le classement des jeunes pour la saison prochaine.

R. M.