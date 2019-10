Le FC Tadmaït affûte ses armes

Le FC Tadmaït qui évolue en division Régionale 2, fera ses débuts cette saison, avec un périlleux déplacement à Bouira pour affronter, dans trois jours, le MCB local au stade Saïd Bourouba. Un match qui ne sera pas facile pour les Tadmaitis, qui sont en train de peaufiner leur préparation, pour l’aborder avec toutes leurs forces. Le coach Azeddine Ammoura sait ce qui attend ses capés et il va apporter les derniers réglages aujourd’hui, lors de la dernière séance qu’ils effectueront au stade Ahcène Aiboud de Tadmaït. Les coéquipiers de Sofiane Abbi sont animés d’une grande volonté et veulent marquer leur territoire cette saison, contrairement à la saison écoulée où ils ont failli dégringoler en Division honneur de Tizi Ouzou. Les dirigeants, à leur tête Hamid Mezioudène, sont conscients de ce qui attend leur équipe chère et ont réuni toutes les conditions pour que le groupe entame le championnat, ce samedi, en force et sans faute.

Les camarades de Saïd Hamdache viseront les trois points qui seront mis en jeu, au stade Saïd Bourouba face au MC Bouira, qui ne sera pas un adversaire facile à manier sur son terrain et devant ses supporters. Les poulains de Ammoura sont décidés à sortir le grand jeu et à réaliser un bon résultat à Bouira pour entrevoir la suite avec confiance et sous de bons auspices. Tout le monde est mobilisé pour ce début de saison et même les supporters comptent se déplacer pour prêter main forte à leurs favoris et les pousser à se transcender, pour arracher la victoire et réussir ces débuts de championnat.

Massi Boufatis