Le FC Tadmaït touche le fond

C’est mal parti pour le FC Tadmaït pour sa deuxième saison en Régionale 2. Et pour cause. Les leçons de la saison écoulée, où l’équipe a failli dégringoler en Division honneur, n’ont pas été retenues. Sinon comment expliquer le mauvais départ des gars de Tadmaït en Régionale deux, cette saison, après quatre journées disputées. En effet, les coéquipiers de Saïd Hamdache accumulent les faux-pas et sur les quatre matchs joués, un seul point a été récolté sur les 12 possibles. C’est le parcours d’un relégable pour le FCT qui doit rebondir et sortir la tête de l’eau avant qu’il ne soit trop tard. Certes, le Championnat vient juste de commencer, mais il est toujours important d’enchaîner les bons résultats pour gagner en confiance pour entrevoir les matchs suivants avec plus d’assurance.

Malheureusement, le club, qui a commencé le Championnat sans entraîneur, après le départ d’Azeddine Amoura, est revenu bredouille de Bouira, en s’inclinant 1 à 0 devant le MCB local, au stade Saïd Bourouba. Et lors de la deuxième journée, les Tadmaïtis n’ont pas pu se racheter, se contentant d’un match nul à domicile, après avoir raté deux précieux points. Les coéquipiers de Sofiane Abbi ont aussi perdu en déplacement face à l’Olympique Akbou sur le score de 2 à 0. Alors que les supporters s’attendaient à un réveil de leur équipe favorite, lors de la 4e journée, jouée le week-end dernier, c’est le contraire qui s’est produit. Les poulains du nouveau coach Kamel Arab ont laissé des plumes à domicile, au stade Ahcène Aiboud, en s’inclinant sur le score de 3 à 2 devant le RC Seddouk.

Des résultats qui ont eu leur effet sur le classement de l’équipe, qui occupe désormais la dernière place avec le WR Bordj Menaïel, avec un seul point dans son compte. Un parcours catastrophique pour l’équipe chère à Hamid Mezioudène et Ahcène Hamdache. Les joueurs, seuls acteurs sur le terrain, et le coach Arab sont appelés à trouver des solutions pour permettre au FC Tadmaït de renouer avec ses traditions, où il a réussi par le passé deux accessions. En tout cas, il est temps que le FCT retrouve ses sensations et renoue avec les victoires pour quitter le bas du tableau, avant qu’il ne soit trop tard.

Massi Boufatis