Le FE Tazmalt voit grand !

Le club, drivé par Aflelaye et son assisant Titouah, a entamé la préparation d’intersaison 2019-2020 le 18 août passé. Après une première saison passée dans le Pré-honneur de Béjaïa, suite à une absence qui a duré 45 ans de la scène footballistique, avant d’être relancée en 2018, la Filante Etoile Tazmalt compte jouer les premiers rôles cette saison. A présent, son objectif est la montée vers le palier Honneur. Le groupe, dirigé par Aflelaye qui est assisté par Titouah, deux coachs reconduits pour la 2e saison de suite, a entamé la préparation d’intersaison 2019-2020, le 18 août passé.

Il a effectué ensuite un stage bloqué à Tichy (Littoral de Béjaïa) du 1er au 7 septembre dernier. Puis, le groupe est entré dans une phase précompétitive, avec pas moins de six matches amicaux qui avaient permis au staff technique de faire tourner son effectif. La première rencontre amicale était face au RC Seddouk, au stade d’Aokas, le 5 septembre passé, ponctuée par une petite victoire sur le score d’un but à zéro. Dix jours après, soit le 15 septembre, ce fut au tour de la JS Akbou de jouer un match amical face à la FET, au stade du 1er Novembre de Guendouza, à Akbou.

C’était la seule rencontre où les visiteurs avaient perdu sur le score de 3 à 0, inscrits en 3e mi-temps avec une équipe de remplaçants (la partie s’est jouée en 3 fois 30 minutes). Sans oublier la large victoire enregistrée le 21 du même mois, au stade d’Aouzellaguen, face à Soummam Sport de Sidi-Aïch sur le score large de 5 à 1. Une semaine après, la FET a battu son voisin du WRB Aouzellaguen sur le score sans appel de 3 à 0, au stade d’Ighzer-Amokrane, le 27 septembre dernier. Puis, elle a joué un autre match contre le RC Seddouk de la Régionale 2/Groupe A, ponctué par un nul sur le score d’un but partout.

La dernière rencontre amicale jouée, samedi passé, au stade de M’sisna, montre, on ne peut mieux, que les gars de la Filante Etoile de Tazmalt sont plus que jamais décidés à arracher l’accession, cette saison. Au cours de ce match, elle avait battu son adversaire sur le score de 3 à 1 grâce aux buts signés Amroune Ghiles et Boudjema Youva sur une passe décisive du premier buteur et Lakhdari Zakaria sur une autre passe décisive de Ghiles Amroune. Sur un autre registre, la FET recevra ses adversaires au stade d’Aouzellaguen, car le terrain de Tazmalt est en plein travaux d’aménagement. Notons que la première rencontre officielle verra le club de Tazmalt croiser le fer avec la JS Béjaïa.

