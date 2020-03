Le Hamar Ifri Oulmes (Maroc) vainqueur

Le tournoi international de futsal chez les seniors dames s’est déroulé du 1er au 4 mars. Il a été organisé par le CF Akbou, en collaboration avec la DJS de Béjaïa. L’édition de cette année a célébré le 10ème anniversaire de la création du CF Akbou (2010) et la Journée internationale de la femme, coïncidant avec le 8 mars de chaque année. Ainsi, la compétition officielle a débuté lundi passé, avec la participation de huit équipes. L’Algérie était présente avec quatre clubs : le CFN Boumerdès, qui a remplacé le club français vainqueur de la 2ème édition de 2019, la J S Lille Wazemmes, l’ANPDSF, le FC Béjaïa, le CF Akbou (club organisateur).

Il y avait également Hamar Ifri Oulmes (Maroc) et trois clubs de France, qui sont la Sélécao, le CMO Bordeaux et le CD Goussainville. Les douze rencontres des éliminatoires dans les deux Groupes A et B ont vu le CF Akbou terminer avec 9 points, soit avec 3 victoires de suite, dont la première et la deuxième face aux deux clubs français du CMO Bordeaux et la Séléçao. Ce fut sur les scores respectifs de 6 à 2 et 5 à 4, avant de battre le CFN Boumerdès sur le score de 8 à 0. La Séléçao a suivi avec deux victoires. Dans le Groupe B, c’est le club marocain, Hamar Ifri Oulmes, qui est passé premier, suivi de CD Goussainville de France. Ce qui a donné lieu à des demi-finales serrées, où le CF Akbou a joué et éliminé Goussainville par huit à zéro, alors que le club marocain en a fait de même devant la Séléçao sur le score de 6 à 4.

La finale a donc opposé le club organisateur (CFA) au club marocain de Hamar Ifri Oulmes, mercredi passé, dans une salle OMS d’Akbou archicomble. Le dernier mot est revenu à ce dernier, qui a battu les Akbouciennes sur le score de trois buts à un dans un match où elles ont raté deux penaltys. Autrement dit, sans cela, elles auraient pu remporter le tournoi, mais il ne faut pas oublier qu’elles étaient face à une équipe spécialisée en futsal, contrairement aux autres. C’est donc le club marocain qui a remporté cette 3ème édition, succédant ainsi au club absent, la JS Lille Wazemmes de France. La troisième place est revenue au club de la Séléçao de France, lequel a battu dans la série des tirs au but, le CD Goussainville (3/1), après que le temps réglementaire s’est achevé sur le score de deux buts partout.

Soulignons qu’avant le match de classement, il y avait deux matchs gala ayant opposé les anciennes joueuses du CF Akbou à celles de l’Équipe nationale. La 2ème rencontre avait opposé la direction du CFA aux anciens de la JSK, tels que les Djamel Menad et Yassine Amaouche. Ils ont régalé les présents par leurs prouesses techniques, eux qui n’ont rien perdu de leur verve. Soulignons, enfin, que la gardienne du CFA, l’internationale U20, Assia Raghi, a dû quitter ses coéquipières dans la 2ème période de 20 minutes, après un télescopage avec une joueuse marocaine. Elle a été touchée, en plein visage. La gardienne en question s’en est sortie avec une fracture, au nez. Elle s’est néanmoins distinguée, comme étant la meilleure gardienne du tournoi, avec un trophée qui lui a été discerné. Cela dit, le rendez-vous est donné pour la 4ème édition, qui aura lieu en 2021.

Rahib M.