Le HBC El Biar décroche le titre

Le Handball Club d’El Biar a remporté la finale du Championnat national de handball des U17 (garçons), qui s’est déroulé du 30 juin au 3 juillet dans la wilaya de Bouira, en battant l’ES Arzew sur le score de 33 à 28. Le club algérois succède ainsi à la JSE Skikda, qui détient le titre.

A noter que 10 équipes ayant remporté le Championnat dans leurs Ligues respectives se sont retrouvées dans la wilaya de Bouira pour

disputer le titre national. Lors de la phase des poules, le HBCEB a terminé à la première place, en emportant ses quatre matchs, suivi du CRB Mila.

Dans l’autre groupe, la JSE Skikda, qui détient le titre, et l’ES Arzew, se sont qualifiées au carrée d’or. Lors des demi-finales, le HBCEB a battu la JSE Skikda par 22 à 18), alors que l’ES Arzew a battu haut la main le CRB Mila sur le score de 28 à 25. La finale a mis aux prises le HBC El Biar avec l’ES Arzew, en présence des autorités de la wilaya, des joueurs et des dirigeants de plusieurs clubs, notamment ceux de Bordj Bou Arréridj, champion d’Algérie senior, et du club de Baraki,

présents pour détecter les jeunes talents afin de les recruter dans leurs clubs respectifs, en l’absence inexpliquée du nouveau DJS de Bouira.

La finale était très plaisante et bien disputée entre les deux équipes. Elle s’est terminée en faveur du club algérois (33-28). Malgré sa défaite, l’équipe d’Arzew a été très bien applaudie pour avoir fourni une belle prestation et fait montre d’un fair-play exemplaire. Au terme de cette fête de la petite balle, des trophées ont offerts aux finalistes par le wali de Bouira et le maire de la commune de Bouira. D’autres distinctions ont été offertes au meilleur joueur du tournoi, Racim Meddahi du HBC El Biar.

Quant aux titres de meilleur gardien et de meilleur buteur, ils ont été remportés par les joueurs d’Arzew. De son côté, l’équipe d’Adrar a remporté le titre de l’équipe fair-play.

Ainsi, le HBCEB termine la saison avec un doublé (Coupe et Championnat) et confirme sa bonne santé grâce, notamment, à l’excellent travail fait par le staff dirigeant. Pour sa part, le Groupement Sportif de Sour Ghozlane, représentant de Bouira, bien qu’il ait perdu toutes ses rencontres, il a gagné en maturité. Ce tournoi a été une belle occasion pour le GSSG de se mesurer à des clubs plus compétitifs et expérimentés que lui, ce qui lui permettra de mieux se préparer et d’aller de l’avant.

A signaler la bonne organisation de cette finale par la Ligue de Bouira de handball, présidée par M. Ferrah Abdennour secondé par le SG, M. Chaya Hakim, de l’avis de l’ensemble des dirigeants de club présents.

Au terme de cette finale, les délégations se sont rendues au site féerique de Tikjda, à Lalla Mimouna (Haizer) et Dar El Biaa (Bouira). M. Chaya a tenu, au passage, à remercier l’APC de Bouira, à travers son P/APC, pour sa précieuse aide pour le bon déroulement de

cette finale.

M’hena A.