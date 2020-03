Le jour de gloire pour la JS Bordj Menaïel ?

Les regards seront braqués, cet après-midi, sur le stade Djilali Bounaâma de Boumerdès, qui est le théâtre d’un chaud derby, entre la JS Boumerdès et la JS Bordj Menaïel, dans le cadre de la 24ème journée du Championnat de l’inter-région, Groupe Centre-Est. Un rendez-vous capital et surtout spécial pour les Coquelicots mais aussi pour les gars de Boumerdès, lesquels sont à la 4ème place. Les débats seront chauds entres ces deux équipes de la même wilaya, où chacune vise la victoire. Les poulains de Seddiki ne sont qu’à un succès d’une autre accession, la troisième de suite, cette fois-ci, en DNA.

Mais l’équipe de la JS Boumerdès veut prendre sa revanche, après le naufrage du match aller, au stade Takjerad. En tout cas, c’est le jour de gloire pour les coéquipiers de Dadèche, qui veulent donner de la joie à leurs supporters dès aujourd’hui et fêter l’accession. Une mission qui s’annonce difficile mais pas impossible, surtout que les camarades d’Abdou Charef sont sur une série de matchs sans défaite et terrassent tout sur leur passage. Ce n’est pas la JS Boumerdès qui va les stopper dans leur élan ni mettre un terme à leur ascension fulgurante, depuis l’arrivée de Seddiki à la barre technique. Un coach qui a su comment métamorphoser l’équipe et qui a mis les joueurs en confiance. Ces derniers ne savent que gagner quelle que soit la qualité de l’adversaire.

Certes, la rencontre de cet après-midi a un caractère derby, mais avec le bon état d’esprit qui anime le groupe, il sera difficile à la formation de la JSB de prendre les trois points bien que le match se joue chez elle et devant ses supporters. Reste que les gars de Bordj Menaïel seront soutenus par leurs milliers de fans, lesquels ont juré de remplir les gradins du stade Djilali Bounaâma. Ils seront ce 12ème homme qui apportera le soutien nécessaire à l’équipe pour s’offrir la victoire et l’accession, au palier supérieur. Avec 51 points au compte et 10 points d’avance sur les deux dauphins, l’USM Sétif et le MB Bouira, et 11 points de son adversaire du jour, la JSBM est sur un nuage et il suffit d’un succès pour se frayer une place au soleil.

Massi Boufatis