Le leader chute à Ouzellaguen

Changement de décor dans le haut du tableau où la JS Béjaïa a été rejointe par trois équipes qui montent sur la première marche du podium, à savoir l’AS Oued Ghir, la FE Tazmalt et le CSA/Tizi Tifra. Ces clubs sont les plus grands bénéficiaires de ce round à la faveur de leur victoire devant, respectivement, le SRB Tazmalt (3-0), l’US Sidi Ayad (5-1) et l’OS Tazmalt (1-0). La JS Béjaïa, pour sa part, a été freinée dans son élan par le WRB Ouzellaguen, qui lui a infligé la première défaite de la saison. En tout cas, c’est avec l’art et la manière que les hommes de Yahia Tabet ont empoché les trois points de la victoire devant une équipe de Béjaïa qui est venue, il faut le dire, pour négocier un résultat positif.

En effet, les poulains de Smail Mechroub, en verve, ce week-end, et volontaires à souhait, ont infligé une sévère défaite au leader. Quadrillant remarquablement le terrain, ils ont réussi à trouver la faille dès la seconde minute de jeu par Lyes Touahri, lequel a ouvert le score. Ce but a donné des ailes aux poulains du coach Mechroub qui ont essayé de dominer les débats, en vain. De retour des vestiaires, les locaux ont multiplié leurs offensives et sont parvenus à aggraver la marque à la 60’par Yacine Aït Brahim, suite à un travail individuel.

Irrésistibles, comme on ne les a pas vus depuis longtemps, les gars d’Ouzellaguen ont encore frappé à la 88’par Aïssa Tabet, qui a corsé ainsi l’adition. Une victoire qui permet aux camarades de Nadjib Medjkoune de remonter à la cinquième place à un point des leaders. Ils relancent ainsi le Championnat. Enfin, l’OC Akfadou a encore une fois déçu ses fans, en concédant sur son terrain un match nul face à l’ES Tizi Wer. L’équipe perd ainsi du terrain sur le trio de tête.

T. H.

Les résultats

AS Ghir 3 – SRB Tazmalt 0

OS Tazmalt 0 – CSA Tizi Tifra 1

US Sidi Ayad 1 – FE Tazmalt 5

OC Akfadou 1 – ES Tizi Wer 1

WRB Ouzellaguen 3 – JS Béjaïa 0