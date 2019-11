Le manager Bezouir jette l’éponge

Les évènements se sont précipités ces trois derniers jours dans la maison des Vert et Rouge qui restent pourtant sur une performance à domicile contre le 3e du classement de la Ligue 2, le RC Relizane, qu’ils ont battus, mercredi dernier, par la plus petite des marges (1-0). En effet, les divergences de vue sur la gestion de l’équipe A entre l’entraîneur en chef, Moes Bouakaz, et le l’ex-désormais manager général de l’équipe, Mohamed Séghir Bezouir, ont fini par faire une première victime.

Dans ce sens, l’ancien portier de la JSMB, qui a été appelé il y a quelques temps par la direction du club pour occuper le poste de manager général, a animé, avant-hier soir, un point de presse pour expliquer les raisons de sa démission. Bezouir a profité de l’occasion pour répondre aux accusations portées contre lui par l’ex-président du club amateur, Belkacem Houassi, dans sa dernière conférence de presse. L’ancien portier de la JSMB a alors déclaré au sujet de sa mésentente avec le technicien tunisien : «Je dois d’abord rappeler qu’au moment le plus fort de la crise vécue par l’équipe, j’avais contribué à convaincre les joueurs de sursoir à leur mouvement de grève.

Comment voulez-vous qu’aujourd’hui, je détruise tout ce qui a été fait depuis ce temps-là ?» Et d’ajouter : «Avec l’entraîneur Bouakaz, je dois avouer qu’il y a une divergence de vue sur notre manière de voir les choses, ce qui a fini par générer une sorte de conflit entre nous. La direction voulait également que ce soit moi ou lui mais en fin de compte, j’ai préféré me retirer pour le bien de toute l’équipe après l’avoir servie du mieux que je pouvais.»

Répliquant à Houassi, Bezouir s’est contenté de dire : «Belkacem Houassi m’avait aussi accusé de semer la zizanie, au sein du groupe. Mais je lui rafraîchis la mémoire, en lui disant, notamment, que je me suis beaucoup sacrifié pour ce club par le passé et que si je suis revenu dernièrement, c’était suite à l’appel de la direction pour l’aider encore à relever la tête. Dieu merci, les supporters de la JSMB, qui ne cessent de me témoigner leur gratitude, me rendent si fier de tout ce que j’ai donné au club, en tant que joueur et dirigeant.»

Mohamed Aouamer pour lui succéder

La direction du club phare de la Soummam va confier l’intérim du poste de manager général à l’actuel coordinateur technique de l’équipe première, Mohamed Aouamer, après la démission de son ancien camarade en équipe, Mohamed Séghir Bezouir, a-t-on appris.

B Ouari