Le MC Bouira prépare le FC Tadmaït

En prévision du coup d’envoi du championnat de la Régionale 2, groupe A, le MC Bouira drivé par Ali Tellal poursuit sa préparation pour bien entamer la saison. Rencontré au stade Bourouba Said, le coach Tellal dira : «L’équipe n’est pas tout à fait prête, nous avons commencé tardivement la préparation à cause des problèmes financiers, alors que la majorité des joueurs ont quitté le club au profit d’autres clubs qui disposent de plus de moyens que nous». Ainsi, seulement quatre éléments de l’échiquier de Tellal la saison écoulée sont restés au MCB, à l’instar de Kacel, Nourine, Messedek et Hammaz. Le club a récupéré deux joueurs qui évoluaient la saison écoulée au MB Bouira, à savoir Derradj et Laamouri, un attaquant et un défenseur.

L’équipe a axé son recrutement sur des jeunes, notamment les juniors qui entament leur première année en senior ainsi que des universitaires dont la moyenne d’âge est de 22 ans. Ceci dit, le MCB a livré deux rencontres amicales seulement, la première face à l’ERB Ouled Moussa remportée sur le score de 2 à 1, la seconde fut face à l’ES Bir Ghbalou, perdue 4 à 1. Le Mouloudia Chaabia a pris part au tour régional de la coupe d’Algérie, éliminé lors du deuxième tour par l’OS El Kseur (3 – 0). «Tout avance avec les moyens. Malheureusement, le MCB est le club qui forme le plus mais le moins loti en matière de moyens mais malgré cette situation, nous allons aborder le match devant le FC Tadmaït le plus normalement possible avec la firme intention de glaner les points de la victoire», dira le coach du MCB.

M’hena A.