Le MCEE en ligne de mire

Les Béjaouis avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique pour entamer la préparation de la rencontre contre le MC El Eulma, prévue samedi prochain. Alors que la reprise des entraînements était initialement prévue dans l’après-midi d’avant-hier, les employés du stade de l’UMA ont interdit l’accès aux joueurs de la JSMB, prétextant leur adhésion au mouvement de grève générale de cinq jours pour protester contre la tenue de l’élection présidentielle.

Toutefois, les partenaires de Farouk Benmansour avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique pour entamer le deuxième cycle de préparation de la rencontre de la 14e journée du Championnat contre le MC El Eulma, prévue samedi prochain dans le cas du maintien de cette date. Cela dit, tous les joueurs concernés par ce rendez-vous étaient attendus au stade y compris ceux qui reviennent de blessures, à l’image de : Meftahi, Allali, Zamoum, Ghanem et le portier Alloui.

Des éléments qui comptent énormément pour le staff technique, qui aura l’embarras du choix pour composer son onze face au MCEE. D’autre part, le coach en chef béjaoui, Moes Bouakaz, qui s’est déjà élevé contre la décision du report de cette journée d’une semaine, tentera de remobiliser à nouveau ses protégés pour leur rappeler, notamment, la nécessité de demeurer concentrés sur ce rendez-vous face au Babya dans le but d’espérer le négocier de la meilleure des manières, en vue de rester sur cette bonne dynamique.

Bouledjloud assistera à la réunion des présidents de club

C’est aujourd’hui que vont se réunir tous les présidents des clubs professionnels à Alger avec pour principal ordre du jour le prochain mercato hivernal, où beaucoup d’équipes sont interdites de recrutement par les instances du football en raison de leurs dettes cumulées envers la CRL. C’est donc dans le prolongement de la réunion de mercredi dernier, ayant débouché sur le report de la 14e journée de la Ligue 2, que les responsables des clubs entendent alerter, une fois de plus, les pouvoirs publics sur les difficultés financières rencontrées et, par conséquent, sur les voies et moyens de trouver des sources de financement. Pour sa part, le président de la SSPA/JSMB, Abdelkrim Bouldjeloud, représentera sa formation à ladite réunion avant d’assister, juste après, au tirage au sort des 32es et 16es de finale de la Coupe d’Algérie, qui se déroulera à l’École supérieure d’hôtellerie d’Aïn Benian.

