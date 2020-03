Le message de Belmadi

Comme tous les secteurs de la vie sociale, celui du football a pris de plein fouet la nouvelle de la propagation de la pandémie du coronavirus. Mais souvent, les acteurs de ce sport savent se montrer solidaires et responsables pour prouver qu’ils ne sont pas déconnectés de la vie réelle, à l’instar du sélectionneur de l’Équipe nationale, Djamel Belmadi, qui a convié ses concitoyens à faire preuve de prudence dans un message vidéo posté, dimanche soir, sur le site de la FAF. «Salam aâlikoum. En ces temps un peu flous et perturbés, je voulais, en tant que citoyen d’abord et en tant que sélectionneur, ensuite, m’adresser à tous mes compatriotes, là où ils se trouvent. Avant toute chose, je veux leur dire de prendre soin d’eux et de leurs familles, de prendre toutes les mesures nécessaires que nous connaissons tous, concernant ce fléau. Pour la femme et la sœur qui a rendu l’âme, hier, Allah yarhamha. Je présente mes condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches. Que Dieu puisse leur donner l’apaisement, en cette douloureuse circonstance. Je souhaite également un prompt rétablissement à tous les malades, qu’ils retrouvent inch’Allah la guérison très rapidement.»

Le champion d’Afrique 2019 a eu également un mot pour ses joueurs, désormais dispensés de regroupement, après l’annulation par la CAF des deux matchs contre le Zimbabwe, prévus pour les 26 et 31 mars, dans le cadre des éliminatoire de la CAN 2021. «Il est logiquement difficile, actuellement, de parler football, bien que nous, responsables, nous ne perdions pas de vue notre travail malgré les circonstances. Aussi, j’en profite pour dire à nos valeureux joueurs de prendre soin d’eux et des leurs et je leur transmets à tous mes sincères salutations. Et qu’Allah nous protège et nous épargne de ce mal. Salam», a-t-il conclu.

R. S.