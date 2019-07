Le Minh Long gagne du terrain à Tizi-Ouzou

Les arts martiaux se propagent dans la wilaya de Tizi-Ouzou, et séduisent de plus en plus de jeunes. La discipline du Minh Long a été lancée en Algérie en 2013 par le Maître Hanouche Mohand Akli et ce, d’après le directeur technique de la wilaya de Tizi-Ouzou, en l’occurrence Slimani Rabah. Ce dernier a réussi déjà à faire progresser ce style des arts martiaux dans cinq communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, comme il nous l’a déclaré hier : «Le Minh Long existe dans cinq communes, à savoir Tizi Rached, Tadmait, Larbaâ Nath Yirathen, Fréha et Tirmitine. Beaucoup d’athlètes s’intéressent à cette discipline qui attire de plus en plus les jeunes de différents âges et des deux sexes».

Rabah Slimani âgé de 30 ans qui a déjà effectué deux stages de formation dans la capitale Alger, au mois de décembre 2018 et mois de février 2019, nous a appris qu’il sera appelé dès ce samedi à effectuer un passage de grade de la 12ème CAP, ou en d’autres termes 2ème DAN.

Il nous déclare à ce sujet : «Je suis animé d’une grande volonté et j’espère réussir ce passage de grade avec brio et je crois en mes capacités de m’imposer». Et de conclure: «Cette discipline gagne du terrain de plus en plus et il y a un engouement particulier de la part de toutes les catégories d’âge, les enfants, les moins jeunes, les jeunes et les plus âgés. Notre objectif reste de le propager dans les différentes communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, et je suis en contact avec plusieurs clubs sportifs, pour créer des sections de Minh Long».

Comme c’est le cas pour les autres sports de combat, qui sont pratiqués dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou. On ne peut que souhaiter bonne chance au directeur technique de Minh Long de la wilaya de Tizi Ouzou Rabah Slimani et une grande réussite dans son examen de passage de grade ce samedi à Alger.

M. B.