Le MOB à l’assaut de l’USMH

Les Crabes sont appelés à confirmer leur bonne santé à El Harrach, où ils affronteront l’USMH, aujourd’hui à 15h00, pour le compte de la 13e journée du championnat de la Ligue 2. Les camarades du gardien Bencherif se sont bien préparés, tout le long de la semaine, en présence des joueurs, à l’exception de Bouledieb et Naas qui ne sont pas concernés par le match d’aujourd’hui.

Quant aux entraînements, ils se sont déroulés dans une bonne ambiance, après la série de bons résultats enregistrés, chose qui a facilité le travail du staff technique, lequel en a profité pour combler les lacunes constatées et régler certains détails qui n’ont pas bien fonctionné, lors des derniers matchs. Latrèche, quant à lui, est conscient de l’importance de la tâche de ses poulains, au stade du 1er Novembre d’El Harrach, et de la difficulté de leur mission.

D’ailleurs, il a longuement discuté avec eux, tout le long de la semaine, les incitant à rester concentrés et vigilants et à éviter de sous-estimer l’adversaire, qui ferme la dernière marche du classement général. Les joueurs de leur côté ont reçu le message de leur coach 5/5 et sont armés d’une grande volonté pour revenir à Béjaïa avec un bon résultat, qui les hissera au classement. Ainsi, l’expérimenté milieu de terrain du MOB, Ouali Billel, rencontré à l’entraînement, au stade de Béjaïa, a assuré concernant le match d’aujourd’hui contre l’USMH : «Il est très important pour nous dans la mesure où il intervient après quatre bons résultats de suite.

Donc, c’est un match de confirmation. On s’est bien préparés durant la semaine dans une bonne ambiance et avec un moral au beau fixe, chose qui va nous libérer sur le terrain. On ne sera alors concentrés que sur cette partie, afin de fournir une belle prestation et réaliser une belle performance.» Concernant la situation de l’adversaire, l’ex-joueur du NAHD, a tenu à préciser : «La situation de l’USMH ne nous intéresse pas. On ira à Lavigerie pour réaliser un bon résultat. Certes, la rencontre ne sera pas facile pour les deux équipes mais le fait que la pression soit sur les épaules des Harrachis nous arrange pour développer notre jeu habituel et appliquer les consignes du coach.»

Sur l’avenir du MOB, Billel Ouali a avoué : «Les points d’aujourd’hui sont très importants pour l’avenir du club et ses capacités à jouer l’accession. Le plus important pour nous est de ne pas perdre pour aborder la suite du Championnat dans les meilleures conditions, tout en se hissant au classement général.» La direction n’est pas en reste et joue la carte de la motivation financière, en injectant dans les comptes des joueurs la prime de la JSMS, ce qui va plus les booster pour aller de l’avant et réaliser une belle performance. Les supporters, eux, ont promis de se déplacer en force pour soutenir les camarades de Soltane et les encourager à faire un bon match et à revenir à la capitale des Hammadites avec le meilleur résultat possible.

La JSMB veut confirmer son réveil

Auréolés de leur qualification au prochain tour de Dame Coupe, aux dépens d’Amal Kourifa, les Vert et Rouge (15es) renouent dès cet après-midi avec le Championnat à l’occasion de la réception du RC Relizane (3e), au sommet de sa forme, lui aussi. C’est dire que les débats s’annoncent chauds entre les deux teams, dont les objectifs sont diamétralement opposés. Ainsi, les gars de la Soummam, qui éprouvent un besoin pressant de points pour sortir de la zone de danger, n’ont pas d’autre alternative que de vaincre leurs vis-à-vis pour confirmer leur réveil, après, notamment, le nul (1-1) ramené de l’Arbaâ, lors de la précédente journée.

Quant aux partenaires de Nabil Khellaf, lesquels n’ont plus goûté à un succès depuis la 7e journée (victoire à domicile contre l’USM Annaba 2-0), ils ne comptent pas laisser passer l’opportunité d’évoluer chez eux pour prendre les trois points mis en jeu. Sans oublier le fait qu’ils bénéficient de l’apport précieux de leurs supporters, attendus en nombre, cet après-midi, au stade de l’UMA, pour les soutenir dans cette phase cruciale.

Dans ce sens, même la direction de la JSMB a promis une prime conséquente aux joueurs, en cas de succès. Une façon d’inciter Meddour et Cie à aller encore au charbon dans ce duel qui promet. Pour sa part, le staff technique, qui a ménagé certains cadres de l’équipe, lors du dernier match de Coupe, compte sur le bon état d’esprit qui règne au sein du groupe pour mettre en échec les plans de l’adversaire. Accosté, le jeune attaquant béjaoui Walid Zamoum, auteur d’un quadruplé contre la formation de Kourifa, jeudi dernier, a indiqué à propos du rendez-vous de cet après-midi. «Notre équipe se trouve sur une courbe ascendante de deux résultats positifs, en Championnat et en Coupe.

Le moral est au beau fixe et c’est tant mieux pour nous, car notre objectif est, notamment, de terminer la phase aller en force pour rattraper vite notre retard, au classement général. Ce match est certes très compliqué, mais nous l’avons bien préparé. On tâchera de relever encore une fois le défi contre le RCR pour avoir trois points supplémentaires à notre actif.»

Z. H./ B. O.