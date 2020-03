Le MOB dos au mur

La 22ème journée du Championnat de la Ligue 2 est programmée pour cet aprèsmidi avec, au menu, des rencontres alléchantes. Défaits lors de la précédente journée, en déplacement, par le MCEE (0-1), les Vert et Noir, qui végètent dans le bas du tableau avec 21 points à leur actif, ont l’opportunité de se ressaisir dès cet après-midi à l’occasion de la réception de l’OM Arzew (13ème, 25 points) pour le compte de la 22ème journée du Championnat. Toutefois, les protégés du coach en chef Chérif Hadjar, qui évolueront sans leur public, doivent puiser au plus profond de leurs ressources mentales pour gagner.

Plus encore, les Crabes, qui sont sous pression, n’ont pas le droit à l’erreur. D’autre part, les absences pour cause de suspension pour le match de cet après-midi de Boulediab, Bekbouka et Laâraba ne feront pas les affaires des Béjaouis, lesquels ont besoin de tous leurs atouts pour multiplier leurs chances de battre l’OMA. En face, le nouveau promu, logé à la même enseigne, n’est assurément pas venu en touriste à Béjaïa mais pour maintenir l’écart de quatre points le séparant de son adversaire du jour, s’il veut accroître ses chances de maintien.

En somme, ce duel entre mal-classés promet d’être indécis entre deux équipes qui veulent à tout prix sauver leur peau des affres de la relégation. Accosté, le défenseur latéral Merouane Boussalem a indiqué sur la rencontre de cet après-midi : «C’est un match extrêmement important pour nous dans la mesure où nous n’avons aucune raison de trébucher sur notre terrain, au risque de nous compliquer la vie. Ainsi, nous sommes motivés pour gagner cette rencontre, où nous visons les trois points pour respirer un peu. Toutefois, nous regrettons l’absence de nos supporters, car c’est dans ces moments difficiles qu’on a le plus besoin de leur soutien.»

La JSMB veut enchaîner

Auréolée de son dernier succès obtenu à domicile contre la lanterne rouge du Championnat (2-0), la JSM Béjaïa (13ème, 24 points) est partie à Annaba avec la ferme intention de confirmer son désir de quitter vite la zone de danger, au détriment de l’USMA (10ème, 26 points). De ce fait, les gars de la Soummam vont aussi profiter de l’avantage du huis clos imposé à leur adversaire du jour pour enregistrer un deuxième résultat positif de suite. Dans ce sens, l’axial béjaoui Maâmar Youcef a affirmé : «C’est une rencontre à la fois capitale et difficile pour les deux équipes, en quête de points pour gagner quelques places.

En ce qui nous concerne, on ira à Annaba avec l’idée d’éviter la défaite pour rester sur cette bonne dynamique.» En tout cas, vu l’excellent état d’esprit qui règne au sein du groupe, les protégés de l’entraîneur en chef, Saïd Hammouche, sont capables de piéger les Bônois, chez eux. Les Béjaouis, qui ont des atouts à faire valoir, ont également le moral au beau fixe, après les assurances reçues de la part de la direction de régler une partie de leur dû, après ce match.

Pour rappel, les partenaires du revenant Benmansour ont posé, notamment la veille de cet important rendez-vous, la lancinante question des primes des matchs gagnés à Oran contre l’ASMO (1-2) et l’USMH (2-0), au stade de l’Unité maghrébine. A noter, enfin, l’absence pour cette partie de l’axial Slimane Allali pour cause de suspension. A cet effet, le latéral Nabil Khellaf semble le mieux indiqué pour composer la charnière centrale avec son camarade Maâmar Youcef.

B. Ouari

Le programme

USM Annaba – JSM Béjaïa

MO Béjaïa – OM Arzew

AS Khroub – MCE Eulma

DRB Tadjenanet – RC Relizane

O Médéa – RC Arbaâ

JSM Skikda – ASM Oran

MC Saïda – WA Tlemcen

Déja joué

USM Harrach 2 – A Bou Saâda 1