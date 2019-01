Le MOB s’incline chez le CSC (1-0)

Les Vert et Noir du MOB continuent à broyer du noir en s’inclinant à nouveau hier chez le CS Constantine (1-0) pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 Mobilis. Une défaite, la troisième depuis le début de la phase retour, qui relègue les Béjaouis dans la zone de relégation, eux qui comptent seulement 19 points sur les 19 matchs joués.

Le but de la victoire du CSC a été inscrit par le défenseur du MOB, Debari, contre son camp à la 10 e minute. Pour sa part, le CSC qui enchaine avec une dixième victoire de rang, toute compétition confondue (Championnat, Ligue des champions et Coupe d’Algérie) rejoint le MC Alger à la troisième place avec 28 points. Les deux équipes comptent par ailleurs un match en moins.

L’autre match de cette mise à jour disputé également hier a vu le NAHD s’imposer par 1 but à 0 devant le CABBA. L’unique but inscrit par la nouvelle recrue Faouzi Yaya (50’) permet aux Sang et Or de remonter à la sixième place avec 26 points alors que le CABBA qui compte seulement 19 points reste toujours sous la menace de relégation.

R.S