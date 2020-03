Le parcours du combattant !

Créée officiellement le 17 février 1991, à l’initiative d’un groupe de jeunes dynamiques et mordus du sport, la Jeunesse Sportive de Tamridjet (JST) est la première association sportive à être née du néant grâce à la volonté de fer et la détermination de ses membres fondateurs. L’objectif était de relever le défi d’avoir un espace sportif pour la jeunesse désemparée et sans considération de la région, de surcroit composer une équipe de football phare de la commune. Tamridjet, outre son isolement, en pleine montagne, n’a aucune infrastructure de base et manque d’encadrement humain. En plus de cela, à l’époque, elle avait connu les affres du terrorisme et un désert supra et infrastructurel tous azimuts.

Jaloux et conscients de tout ce qui se faisait sous d’autres cieux, ces jeunes ont essayé tant bien que mal de créer un espace pour la prise en charge de la fr ange juvénile. Ainsi, la JST, comptant sur ses moyens logistiques et humains, a lancé deux sections sportives, à savoir : la section de karaté et la section athlétisme. Cinquante adhérents se sont inscrits pour la pratique de ces disciplines. Ainsi, ce club a pu, au fil du temps, enregistrer des résultats satisfaisants, où ses athlètes ont été lauréats au podium dans les différentes compétitions régionales. En somme, la pratique du sport est devenue un acquis pour les jeunes de Tamridjet. La satisfaction se lisait alors sur le visage des jeunes adhérents de la Jeunesse Sportive. Quant à la création de la section football, ce fut en 2010.

Un rêve que les fervents de la JST caressaient depuis sa création, en 1991. Il s’agit d’une revendication légitime de la masse juvénile, en vue de participer aux compétitions officielles. La composition d’une équipe phare de Tamridjet s’est aussitôt faite. Et de l’avis de son président, Madjid Oukhaled : «Il s’agit d’un soulagement psychologique. Les jeunes sont très motivés. L’équipe est mise en place. Le circuit de formation est déclenché. Depuis, toutes les catégories ont été créées. Des résultats probants sont escomptés et le podium est visé», a-t-il fait savoir. Et de continuer : «La JS Tamridjet dispose désormais d’une association, en mesure de former, d’encadrer et de canaliser l’énergie des jeunes de la localité, tout en contribuant à la formation des jeunes talents.»

Par ailleurs, il faut savoir que durant sa première année d’existence, la JST avait réussi plutôt bien son apprentissage puisque les catégories ayant pris part aux différents Championnats de la wilaya de Béjaïa avaient réussi à se classer dans le haut du tableau, au grand bonheur des habitants de cette commune montagnarde, assoiffée de spectacles et de titres. Il faut dire aussi que la JST avait payé son manque d’expérience à gérer les matchs décisifs. Cela s’est illustré par le fait qu’elle n’ait empoché aucun point durant les dernières rencontres, laissant ses supporters et la population sur leur faim. Mais à présent, son parcours est celui d’un champion. Tamr idjet a gagné une équipe jeune, pratiquant un football chatoyant et ouvert avec une bonne ligne offensive. Le président du club a indiqué dans ce sens : «Notre force de frappe ne souffre aucune contestation. C’est l’une de nos grandes satisfactions durant toutes les saisons.» En somme, à bien regarder le bilan chiffré, on peut dire que c’est le parcours du combattant.

Nadir Hama