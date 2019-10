Le président Boulila réélu

Le CRB Ait Rzine a tenu son assemblée générale ordinaire vendredi passé au niveau de la bibliothèque communale d’Ait-Rzine. À l’ordre du jour, la lecture des bilans moral et financier du président du directoire, Boulila Kheireddine. Ce qui a été fait et les bilans ont été adoptés à l’unanimité. Après cela, il était question d’élire un président du club, puisque le CRBAR était géré par un directoire durant la saison écoulée. Les membres de l’AG présents ont renouvelé la confiance à Boulila et ce, comme président du club, alors que la mission du directoire s’est achevée à la dernière journée du championnat de la saison écoulée, où le club avait terminé ledit exercice à la 13e place, soit en laissant derrière lui deux clubs, qui sont l’ARB Barbacha (14e) et le SRB Tazmalt (15e). Ce dernier a rejoint le palier pré-honneur de Bejaia. Cela étant Boulila, qui est aussi un ancien joueur du club dont il a défendu les couleurs pendant une dizaine d’années, a été élu pour une seule année, soit pour achever le mandat olympique qui s’achèvera en juin 2020 pour tous les clubs.

M. R.