Le président Lyazid Amirouche jette l’éponge

L’Olympique Sportif d’El-Kseur et malgré son statut de nouveau promu en Régionale I a entamé la saison sportive 2019-2020 avec deux bons résultats, dont une victoire enregistrée samedi dernier lors de la 1ère journée face à l’USM Chéraga au stade Zaidi Braham d’El-Kseur, avant d’aller ramener un nul en déplacement face à l’ES Azeffoun (1 – 1). Cela étant, la situation financière de ce club n’est pas au mieux de sa forme, puisque les caisses sont vides et la direction ne sait plus à quel saint se vouer. Ce qui a poussé le président Lyazid Amirouche à jeter l’éponge et à quitter la présidence.

C’est ce que nous pouvons lire sur son compte personnel, partagé d’ailleurs par les pages existantes et ouvertes du club. Dans cette publication, le président el-kseurois et comme pour affirmer qu’il ne restera pas là, dira d’emblée «À ma 2è famille avec laquelle on a eu des moments forts, de la joie de la tristesse des fois, à tous les joueurs, le staff technique et médical, les supporteurs assidus et mes proches collaborateurs, je vous dis merci pour les bons moments passés ensemble l’année passée et cette année aussi. C’est le même cas pour les jeunes catégories et leurs entraîneurs». Il affirmera encore : «C’est très difficile et triste de se séparer de sa famille mais au point où j’en suis, je préfère me séparer de ma 2ème famille que de ma première qui est de toute façon la plus importante».

C’est aussi avec une grande émotion que le président dira : «Je vous demande pardon car je ressens un sentiment de trahison envers vous, mais je suis arrivé à un point de non-retour, et ma santé se dégrade de plus en plus et le plus important, c’est que je ne peux plus continuer à gérer ce club. On est arrivé en face d’un mur et on se tape la tête dessus». Le président démissionnaire dira que bien qu’il ne soit pas un enfant du club, il en est devenu le parrain. «Je lance un appel à tous les enfants de ce club pour essayer de sauver les meubles et d’éviter un naufrage du club».

Le concerné fera ensuite un constat sur la situation financière où il dira : «Il n’y a aucune ressource financière en ce début de saison, aucun centime n’est rentré dans les caisses du club. J’ai sillonné la zone industrielle et d’activités sans aucun résultat. J’ai tapé aux portes de toutes les autorités, sans succès. J’ai même essayé de faire participer les supporteurs et les fans du club mais rien au bout». Le président dira en outre : «Donc pour moi, c’est un échec que j’assume. Une autre fois, je demande pardon aux joueurs et au staff technique». Il donne rendez-vous pour une AG dans les prochains jours afin d’officialiser son départ à la tête du club. «Une assemblée générale extraordinaire sera organisée dans les prochains jours pour officialiser mon départ».

R. M.