Le RC Seddouk pouvait mieux faire

Pour sa première saison en Régionale 2, le RC Seddouk a montré un joli visage, sachant qu’il reçu ses hôtes à Timezrit, son stade étant en pleins travaux. Le mérite de cette équipe n’est que plus grand quand on prend en considération cet important paramètre. Bien conscients de ces efforts, les fans sont toujours soutiennent leur équipe de près, ceci en attendant la finalisation des travaux de réfection au niveau du stade de Seddouk.

Sur le plan sportif, les Verts et Noir de occupent un rang très honorable au terme de la phase aller. D’ailleurs, lors de la dernière journée, disputée la semaine écoulée, les coéquipiers de Saïdi ont sorti le grand jeu à l’ex-Maillot devant la JS M’Chedallah locale. Une victoire qui en dit long sur les prédispositions des protégés du président Kobi, dit «Moho», lesquels ont étrillé les locaux en les obligeant à aller chercher le cuir au fond des filets à quatre reprises.

Avec 22 points dans leur escarcelle, les poulains de Benslimane ont réalisé six victoires, quatre nuls et essuyé cinq défaites. Ils occupent la 9e place au classement, ce qui est, somme toute, logique, eu égard au fait que l’équipe n’évolue pas à Seddouk et traîne une situation financière peu rassurante, malgré la bonne volonté affichée par l’ensemble de la composante du club dès l’entame du championnat. Avec un effectif jeune, l’entraîneur Benslimane a su donner à son équipe une certaine base avec des prestations de bonne qualité, même si parfois le résultat n’est pas au rendez-vous.

Seddouk a perdu 10 points à domicile, notamment lors de duels disputés en début de saison, comme ceux qui l’ont mis aux prises avec l’ES Bir Ghbalou et le CRB Kherrata, sans oublier les deux matchs nuls face au FC Tadmaït et à l’US Soummam. D’autre part, les camarades de Benmaâmar ont récolté 8 points sur 7 rencontres jouées à l’extérieur. Un bel exploit des gars de Seddouk qui ont été les seuls à battre l’ex-leader, le CM Tidjelabine, (3 – 2), chez lui, lors du 1er half du championnat. Il ne fait pas de doute qu’avec leur retour à leur stade fétiche et un peu plus de moyens financiers, le RCS peut prétendre à jouer les premiers rôles, sachant que l’écart du leader n’est que de dix points. Autant dire que l’espoir est permis, pourvu que l’équipe soit accompagnée sur tous les plans !

Samy H.