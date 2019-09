«Le report du championnat nous arrange»

Le coach des U19 de l’US Béni Douala, Ahcène Chekikène, estime que pas moins de 5 à 6 éléments peuvent facilement intégrer les seniors lors de la nouvelle saison ou la prochaine. Il se dit, par ailleurs, satisfait du report du championnat qu’il mettra à profit «pour bien préparer le groupe».

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation en prévision de la nouvelle saison ?

Ahcène Chekikène : On se prépare dans de bonnes conditions au stade du 1er Novembre et celui du lycée Polyvalent. Les jeunes adhèrent à la méthode de travail et s’appliquent à la lettre. Ils s’améliorent de jour en jour et c’est rassurant avant le coup d’envoi de la saison sportive des jeunes.

Le coup d’envoi du championnat est justement reporté d’une semaine. Un commentaire ?

Ce report arrange nos affaires, car il va nous permettre de bien préparer le groupe. On accuse un petit retard et, avec une semaine de plus de travail, les joueurs seront encore meilleurs et leur rendement va s’améliorer sur le double plan physique et tactique.

Plusieurs jeunes sont venus de différentes régions de la wilaya pour renforcer l’effectif. Peut-on dire que les U19 auront leur mot à dire en championnat?

On a sélectionné les meilleurs parmi plus de 150 jeunes venus tenter leur chance. Il y a des jeunes de Draâ El-Mizan, de Tadmaït, de Draâ Ben Khedda, de Tigzirt, de Mekla, de Fréha, de Béni Douala, de Tizi-Ouzou… Il y a un bon groupe en place qu’il suffit de faire travailler plus pour qu’il soit au top au coup de starter du championnat.

Après près de trois semaines de travail, que pensez-vous de la qualité de l’effectif ?

Je crois qu’il y a des éléments qui peuvent s’illustrer et aller de l’avant. Je peux même vous dire que notre objectif est d’alimenter les seniors de nos meilleurs éléments. Cinq à si joueurs peuvent intégrer l’équipe première au cours de la nouvelle saison ou la prochaine.

Les jeunes de l’USBD sont versés dans le groupe C. Un commentaire ?

Oui, on est versés dans le groupe C et il y a eu même un remaniement ces derniers jours, avec l’intégration d’autres clubs, à l’image de l’USM El Harrach. Il y a aussi d’autres de la Ligue 2, comme le RC Arbaâ et l’Amel Boussaâda, et d’autres de la DNA. Ce groupe est positif dans la mesure où nos jeunes vont se mesurer à de bonnes équipes et gagneront, sans doute, en confiance. Notre but c’est de réaliser de meilleurs résultats que l’exercice passé.

Entretien réalisé par Massi Boufatis