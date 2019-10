L’E Sour El Ghozlane sur la voie royale

L’Entente Sour Ghozlane poursuit sa dynamique de bons résultats en inscrivant sa quatrième victoire sur les cinq rencontres disputées. En effet, les protégés du coach Mounir Dob ont écrasé l’OM Ruisseau sur le score net de (3 – 0). Une victoire qui leur permet de consolider leur position de leader, d’autant que le CR Zaouia a été tenu en échec à domicile (0 – 0) par le CAS Abdelmoumène. Désormais, l’ESG comptabilise 13 points, quatre victoires et un match nuls, avec huit buts inscrits et un seul encaissé, devançant le WAB Tissemsilt auteur d’une écrasante victoire (3 – 0) face à la lanterne rouge, le CRB Froha, avec 12 points.

La bonne opération a été réalisée par l’IRB Boumedfaa qui est allée humilier le CRB Oued Fodda chez lui, sur le score de (5 – 1). De son côté, le RA Aïn Defla s’est racheté de sa dernière déconvenue à domicile en allant battre le MSC Cherchell chez lui par la plus petite des marges (1 – 0). Pas de vainqueur en revanche dans la rencontre ayant opposé le CR Béni Slimane au CRC Tiaret (0 – 0) et celle entre l’ARB Ghris et l’ES Berrouaghia (0 – 0). La rencontre devant mettre aux prises le CRB Sendjas et le CRB Boukadir n’a pas eu lieu. La prochaine journée, l’Entente Sour Ghozlane effectuera un périlleux déplacement à Aïn Defla pour croiser le fer avec l’une des équipes les plus ambitieuses de ce championnat, le RA Ain Defla, un véritable test pour les camarades de Hadiouche.

M’hena A.