Le stade communal homologué

Fermé depuis une année pour la réfection de sa clôture, de ses vestiaires et la pose de gazon synthétique, le stade communal de Seddouk, dont les travaux se sont achevés, vient d’être homologué, au grand bonheur du club local, le RCS, et ses nombreux supporters. Cela est intervenu, jeudi dernier, après la visite de la Commission d’homologation de la Ligue régionale d’Alger, en présence des responsables de l’APC, la Protection civile et le service de sécurité. Après avoir procédé au contrôle du terrain et sa conformité, des vestiaires et de la clôture, où aucune anomalie n’a été constatée, suivi d’une discussion entre les services concernés, la Commission d’homologation a fini par donner son accord.

A présent, le RC Seddouk pourra enfin recevoir ses adversaires dans son stade, qui a fait peau neuve mais surtout devant sa vaillante galerie qui lui manque. D’ailleurs, pour l’inauguration en match officiel de ce terrain, les Verts accueilleront dans un derby, le nouveau promu, en l’occurrence l’Olympique d’Akbou, et ce pour le compte de la 2e journée du Championnat de la Régionale II. Pour rappel, les joueurs se déplaceront au stade de Timelahine pour croiser le fer avec l’ES Timezrit. Un stade que les hommes de Kobbi connaissent bien puisque c’est sur sa pelouse qu’ils ont évolué la saison écoulée.

T. H.