Le staff technique limogé

Troisième défaite de suite pour le Mouloudia de Bouira, qui évolue en division Inter-régions. Cette déconvenue a été enregistrée avant-hier jeudi à Azazga devant la JSA locale (1 – 0). C’est là la défaite de trop qui a eu pour conséquence le limogeage de l’entraîneur Hamdani Mohamed et son adjoint Tabouni Zahir «pour mauvais résultats». Contacté, le président Ahcène Gaci dira à ce propos : «Cela ne peut plus durer, il faut du changement tout en souhaitant le déclic. Il faut réapprendre à gagner, le championnat avance et il y a des équipes qui prennent du large».

Interrogé sur le nom du prochain coach du MB Bouira, Gaci se suffira de dire qu’il y a des noms sur son calepin. «On va trancher incessamment», ajoute-t-il. Toutefois, selon l’entourage du club, l’entraîneur Hanachi Arif, qui était présent au stade d’Azazga, ainsi que Rahmopuni Mourad, Hamouche et Ghazi sont pressentis pour prendre la barre technique du MB Bouira. On en sera en davantage courant cette semaine. Pour rappel, lors des trois derniers matchs, tous perdus, le Mouloudia de Bouira a encaissé cinq buts et n’en a inscrit aucun. Une défense fragile et une attaque stérile. Désormais, le MBB occupe la 14e place avec au total quatre points seulement. Le club est appelé à réagir pour reprendre les choses en main avant qu’il ne soit trop tard. Par ailleurs, les derniers appels des dirigeants semblent trouver un écho favorable auprès des autorités de la wilaya.

Une rencontre serait prévue entre les dirigeants du MBB et le wali de Bouira prochainement. Une occasion pour mettre en évidence la feuille de route du MBB pour la saison sportive en cours, comme souhaité par Ahcène Gaci, qui se dit, à ce sujet, «certain que le wali sera attentif à nos doléances et accompagnera le club pour pouvoir enfin rebondir et renouer avec les résultats positifs».

M’hena A.