Le staff technique reconduit

Ça bouge dans les clubs de la wilaya de Bejaia. Selon les échos qui nous sont parvenus de la ville d’El Kseur, les dirigeants du nouveau promu en Régionale 1, le CSA/OSEK ont opté pour un travail de continuité comme en témoigne les décisions prises par les membres du bureau et à leur tête le président Yazid Amirouche.

En effet, selon ses dires, aucun effet saillant n’est à signaler pour l’instant si ce n’est la préparation pour que les Bleus soient prêts en prévision de la prochaine saison. Après le maintien de l’entraîneur Yacine Abdiche à la tête de la barre technique du nouveau promu de la Régionale 1, l’Olympique d’El Kseur, par la direction, qui a décidé de reconduire également l’ex joueur de la JSK, en l’occurrence Yacine Amaouche comme entraîneur-adjoint de l’OSEK. Cette décision a été prise par souci de stabilité en plus du fait que ce jeune entraîneur avait donné entière satisfaction. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ces deux coachs ont été les artisans de l’accession des Bleus d’El Kseur en division Régionale 1 et ce après avoir terminé meilleur deuxième des deux groupes de la Régionale 2.

Les responsables du club de football d’El Kseur ont vu juste et les Olympiens auront également fière allure la saison prochaine. Toujours dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison footballistique 2019/2020, à quelques éléments près, c’est pratiquement la même ossature qui sera reconduite pour le prochain exercice chez la formation d’El Kseur. Cela étant quelques nouveaux éléments viendront renforcer le club dans certains postes à pourvoir.

À cet effet, on apprend qu’outre les éléments ayant donné satisfaction lors de la saison écoulée et qui ont donné leur accord définitif de rempiler, d’autres sont toujours en négociations avec les dirigeants et les responsables sont sur les traces de certains joueurs mais rien n’a été conclu. Le président du club estime que rien n’a été conclu. «Rien n’a été conclu et le recrutement est au point mort et ce, faute de moyens financiers.

Tahar H.