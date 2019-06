Le tournoi de pétanque lancé

Il est vrai que le football demeure le sport roi par excellence et la discipline favorite des Algériens, mais il y a d’autres disciplines, à l’instar de la pétanque, qui sont moins connues et peu prises en charge.

Cette fois-ci, pour sortir un peu de l’ordinaire, un groupe de jeunes de la ville de Boghni a initié un tournoi de pétanque à la grande joie des amateurs et fans de cette discipline. Depuis vendredi dernier, le stade communal abrite des parties de pétanque aussi plaisantes les unes que les autres.

En effet, les amoureux du boulisme étaient au rendez-vous chaque jour de 18h30 à19h30. «Nous avons réussi quand même à faire adhérer à ce tournoi 16 équipes issues de la ville. Des jeunes des différents quartiers jouent à la pétanque. Tout le monde est content. On a cassé la routine des matches de football», a déclaré M. Abbas Samir, le principal organisateur de cet événement sportif. Et d’ajouter : «C’est une discipline méconnue que nous voulions vulgariser, en organisant ce tournoi. Notre but est également d’occuper nos jeunes, en ces temps de chaleur, et leur permettre de décompresser de la fatigue quotidienne. Nous espérons que cette discipline deviendra comme les autres et qu’elle sera aussi prise en charge par les responsables locaux».

En tout cas, le stade municipal ne désemplit pas ces derniers jours. Il est à signaler que la finale se jouera le 5 juillet prochain à l’occasion du 57e anniversaire de l’Indépendance.

Selon les organisateurs, un trophée, des tee-shirts et d’autres cadeaux seront décernés aux finalistes. M. Abbas Samir espère que ce sport marginalisé reprendra la place qui lui sied, d’autant plus que l’intérêt pour cette discipline a été prouvé. Preuve en est, des clubs de pétanque sont créés ici et là.

Amar Ouramdane