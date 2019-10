L’effet Bouakaz ?

Les joueurs de la JSMB ont réalisé une excellente opération, avant-hier sur leur terrain, après avoir pris le meilleur sur l’USM Annaba, grâce à un doublé du défenseur latéral Farouk Benmansour (7’ et 73’ sp). Il a fallu donc attendre sept longues journées du championnat pour voir les gars de la Soummam sortir la tête de l’eau et goûter, enfin, aux délices d’un succès. Du coup, force est de reconnaître aussi que la touche du revenant Moes Bouakaz était incontestablement pour beaucoup dans cette métamorphose du groupe au regard de la fougue qui a animé les partenaires de Zenansni durant la partie et leur grosse volonté de vaincre coûte que coûte leurs vis-à-vis pour offrir la victoire à leurs supporters.

Disons enfin que même la direction du club n’est pas restée les bras croisés pour motiver financièrement les troupes avant cet important rendez-vous, dans le seul but d’inciter les joueurs à provoquer le déclic tant attendu. D’autre part, il faut dire également que cette performance acquise avec l’art et la manière par les partenaires de Maamar Youcef est venue surtout au bon moment pour leur redonner davantage de confiance avant le derby de samedi prochain contre le MOB afin de confirmer leur réveil dans ce championnat. Même le coach Moes Bouakaz, qui a salué ses poulains après ce succès et pour tous les efforts fournis durant ce match contre l’USMAn, a abondé dans le même sens, en disant : «Peu importe la manière dont on gagne dans ce genre de match, l’essentiel est de prendre les trois points pour gagner en confiance.

Pour cela, je tiens surtout à féliciter mes joueurs pour ce beau succès qui nous servira beaucoup sur le plan mental avant le derby de la ville de Béjaïa contre le MOB qui j’espère de tout cœur qu’il se déroulera aussi dans un esprit fraternel.» Par ailleurs, la LFP a rendu public avant-hier soir le programme des deux prochaines journées du championnat de la ligue 2 qui auront lieu les 12 et 19 du mois en cours. Pour le cas de la JSMB, il est à signaler que Benmansour et ses camarades disputeront, samedi prochain, le derby béjaoui comptant pour la 8e journée face au MOB, alors que la rencontre contre l’ASK (9e journée) se déroulera le jeudi 17 octobre au stade de l’UMA. Du coup, les Vert et Rouge de la Soummam disposeront de cinq jours pour préparer leur match de retard au titre de la 6e journée, prévu le mardi 22 octobre contre l’USMH au stade de Dar El Beida (Alger).

