L’équipe continue sa préparation à Tizi Ouzou

La JS Kabylie continue sa préparation à Tizi Ouzou pour le match face à Horoya Conakry, prévu le week-end prochain, et comptant pour le second tour de la Ligue des champions. Le coach Velud aura donc encore une petite semaine pour préparer ses troupes, après le match amical disputé, avant-hier soir, face au NAHD, au 1er Novembre. Après la journée de repos offerte aux joueurs aujourd’hui, les coéquipiers de Bencherifa entameront la dernière ligne droite dès demain lundi, avant le rendez-vous africain.

L’entraîneur des Canaris, Hubert Vélud dira : «Horoya Conakry est une grande équipe qui ressemble au géant congolais du TP Mazembe. Ce club possède un grand président et a atteint les quarts de finale, lors des deux précédentes éditions. Cependant, en ce qui nous concerne, on jouera avec la ferme intention de marquer des buts mais aussi de ne pas en encaisser, lors de la première manche. On a réussi un petit exploit face à Al-Merreikh et on voudrait passer le cap de Horoya et atteindre la phase des poules de la Ligue des champions», a-t-il confié.

La JSK au grand complet

Côté effectif, le milieu de terrain Malik Raiah et l’attaquant Kenyan Juma sont désormais qualifiés pour cette compétition continentale, après avoir raté le premier match devant les Soudanais. De ce fait, Hubert Velud pourra compter sur leurs services.

Trio tunisien pour officier le match aller

L’arrière droit Amir Belaili sera aussi apte à jouer, après avoir guéri de sa blessure à l’ischio jambier. L’ex-pensionnaire du CRB va réintégrer le groupe dès demain lundi. Le match aller de la Ligue des champions entre les Jaune et Vert et Horoya Conakry sera arbitré par un trio tunisien. Il s’agit de l’arbitre en chef Mahrez Melki, assisté par MM. Jridi Faouzi et Mohamed Bakir, lesquels ont été désignés par la CAF. A noter que le coup d’envoi de cette rencontre sera donné samedi à 19 heures.

M. L.