Les athlètes béjaouis en force

Le Championnat d’Algérie open «Meghazi Chaa» sera organisé par la Ligue algéroise d’athlétisme, au stade d’athlétisme de Bateau-cassé à Bordj El-Kiffan.

Pas moins de 14 clubs, issus de la wilaya de Béjaïa et affiliés à la Ligue d’athlétisme locale vont y participer. De ce fait, 105 athlètes essayeront de décrocher des médailles pour prouver que l’athlétisme dans la vallée de la Soummam va bien et qu’il a enfanté des champions. Trois clubs seront présents en force. Il s’agit de Machaal Baladiate Béjaïa (MBB) et de l’Athlétic Méditerranéen Club de Béjaïa (AMCB). Ile viendront en force avec 23 athlètes chacun. Quant au RB Souk El-Tenine, il sera présent avec dix athlètes.

A noter que les deux premiers clubs continuent de dominer l’athlétisme aux niveaux local, national et international. Il n’y a qu’à voir les performances de Touloum Melissa (AMCB), d’Azzi Souad (MBB) et de Bouzebra Zouina (CSHB) pour le vérifier. D’autres athlètes essayeront également de marquer leur présence : 9 du Club Sportif Hammadite Béjaïa, 9 de l’Ecole des champions de Béjaïa (ECB), 8 de l’EM Sidi-Aïch, 7 de l’ASFJ Béjaïa, 5 de l’AM Béjaïa, 3 de l’AC Sidi-Aïch, 02 de l’EA Lota, 2 de l’AC Béjaïa et 2 du CS Souk El-Tenine (CSST).

L’AS Tizi-Wer sera présent avec un athlète ainsi que l’Athlétisme Club Akbou (ACA). D’après le tableau récapitulatif des clubs et des athlètes, l’ES Amizour devrait participer avec Benchallal Melissa dans le lancer du marteau et du javelot, elle qui avait réalisé de belles performances avec 39m82cm dans la 1re spécialité (marteau) et un jet de 29m85cm dans la 2e spécialité (javelot). Mais elle ne sera pas présente dans cette compétition.

Selon les dires du président de l’ESA, Mourad Mezghiche, son club n’a même pas de quoi se déplacer à Alger pour prendre part à ces joutes. «Pour vous dire la vérité, on aurait bien aimé participer à ce challenge national Open d’Alger, mais on n’a même pas de quoi se déplacer. Je parle surtout des moyens financiers qui nous font défaut.» Une chose est sûre, 105 athlètes béjaouis sont plus que jamais décidés à revenir avec une bonne moisson de médailles pour perpétuer la tradition.

A noter qu’aucune compétition ne passe sans que Béjaïa rafle une quarantaine de médailles (or, argent et bronze).

