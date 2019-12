Les attaquants montrés du doigt

Le MOB poursuit sa préparation pour le match de samedi prochain contre l’USM Annaba, pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Après les nombreux ratages et le rendement jugé médiocre des attaquants des Vert et Noir en match de coupe d’Algérie, samedi dernier, contre la modeste formation du DRB Baraki (1-0), les partenaires de Bekbouka n’ont pas brillé non plus avant-hier, en match amical disputé au stade de l’UMA contre l’Olympique d’Akbou. Ils ont perdu par 2 buts à 1 face à un pensionnaire de la division Régionale 2.

Ce qui n’est pas de bon augure, à la veille d’un important rendez-vous en championnat contre l’USM Annaba. Le coach Abdelkrim Latrèche a néanmoins mis à profit cette joute amicale contre les Akbouciens pour apporter les correctifs nécessaires aux carences constatées dans le jeu de son équipe, notamment lors de la dernière rencontre de Dame coupe face au DRBB. Le technicien béjaoui a fait tourner l’ensemble de son effectif, avant-hier, et en a profité ainsi pour incorporer certains éléments qui sont revenus de blessures.

L’on citera notamment Naas, Boulediab, Ouali et Guendouz dont l’apport contre les Annabis pourrait s’avérer déterminant pour l’issue du match. Une chose est désormais certaine, Latrèche, qui a testé certaines variantes de jeu avec tous les éléments, choisira sans aucun doute les plus aptes à jouer le match d’après-demain contre la formation de l’ex Bône dans le but de multiplier les chances de succès de son équipe. Les Béjaouis, défaits par la lanterne rouge lors de la précédente journée, n’auront aucun droit à l’erreur, sur leur terrain, au risque de provoquer l’ire de leurs supporters.

B Ouari