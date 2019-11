L’ES Bir Ghbalou en tête

Les regards étaient avant-hier braqués sur le stade Saïd Bourouba, où s’est joué le derby entre le MC Bouira et l’ES Bir Ghbalou, leader du groupe. Cette rencontre de la 7e journée de la Régionale 2, groupe A, n’a pas connu de vainqueur et s’est soldée sur le score d’un but partout. Un nul qui arrange toutefois l’ESB, qui garde sa place de leader avec 15 points, au moment où le dauphin, le CRB Kherrata, s’est fait piéger à domicile par les gars de la JS Boukhalfa.

Ces derniers ont créé la surprise, en battant leur adversaire, au stade du 8 Mai 1945 de Kherrata, sur le score de 2 buts à 1. Malgré cela, les Montagnards gardent leur 2e place, après la défaite du 3e, en l’occurrence l’ES Draâ El Mizan, en déplacement face à l’US Soummam. Une équipe qui s’est rachetée, en prenant le meilleur sur son invité du jour sur le score de deux buts à zéro. Cette déconvenue a, en tout cas, stoppé net l’ESDEM, après trois victoires de suite. Elle perd ainsi sa 3e place, au profit de son voisin, le DC Boghni, qui, grâce à sa victoire à domicile devant le WR Bordj Menaïel, sur le score de 2 à 1, monte sur le podium.

Cela en attendant le déroulement du derby entre l’OA et la JS Akbou, reporté pour la simple raison que l’OA a joué son match du 3e tour régional de la Coupe d’Algérie face au MOB, jeudi passé. Le derby de la Soummam entre l’ES Timezrit et l’USM Béjaïa est, pour rappel, revenu aux visiteurs, qui ont pris les trois points de la rencontre certes sur un score étriqué mais qui leur a permis de gagner quelques places au classement. Cette victoire fait que l’USMB se retrouve désormais à seulement 5 points de retard du chef de file, l’ES Birghbalou. Enfin, le match devant opposer le RC Seddouk au CR Zemmouri, chez le premier nommé, à huis-clos, ne s’est pas joué. Et pour cause.

Le CRZ n’a pas daigné se déplacer chez son adversaire. Dans cette rencontre, les officiels étaient présents, au stade de Seddouk, et l’arbitre avait appliqué la réglementation, en attendant les 15 minutes du temps exigé dans ce genre de situations, avant de déclarer l’absence de l’équipe visiteuse. Il est à signaler que c’est le troisième forfait de suite de l’équipe de Zemmouri, après les deux précédentes rencontres programmées, dont celle de la 6e journée à domicile, devant le DC Boghni. Avec ce 3e forfait de suite, le CRZ est rétrogradé d’office et évoluera la saison prochaine dans le palier Honneur de Boumerdès.

Rahib M.

Les résultats

FC Tadmaït 1 – HCA Bessem 0

DC Boghni 2 – WRB Menaïel 1

US Soummam 2- ESDE Mizan 0

MC Bouira 1 – ES Bir Ghbalou 1

ES Timezrit 0 – USM Béjaïa 1

CRB Kherrata 1- JS Boukhalfa 2